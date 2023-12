Hallenfußball: Hier wird im Winter gekickt

Menden Vom Kult-Turnier in der Kreissporthalle, bis zum Charity-Turnier. Die heimischen Fußballerinnen und Fußballer haben im Winter viele Möglichkeiten, um gegen den Ball zu treten.

Ein Spieltag in der Kreisliga beendet am kommenden Wochenende die Freiluftsaison der Fußballer in diesem Jahr. Doch die Pause wird kurz sein, denn in diesem Winter gibt es wieder ein breites Angebot an Hallenturnieren, an denen die heimischen Mannschaften teilnehmen werden. Ein Überblick.

Vier Jahre pausierte der Hallencup der DJK Bösperde. 2020 und 2021 fiel das Traditions-Turnier, das bereits 25 Mal ausgetragen wurde, Corona zum Opfer. Im vergangenen Jahr verzichtete die DJK auf die Austragung. Ob in diesem Jahr gespielt wird, klärt sich in den kommenden Tagen, denn das Teilnehmerfeld ist noch zu dünn besetzt. „Wir haben schon ungefähr 20 Mannschaften angefragt, ob sie teilnehmen wollen, aber leider sehr viele Absagen bekommen“, erklärt Benedikt Reimann, Fußball-Abteilungsleiter der DJK Bösperde, dass es nicht einfach für die Bösperder ist, ein Teilnehmerfeld für das Turnier, das immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfand, zu generieren. Titelverteidiger BSV Menden hat seine Teilnahme zugesagt, sollte gespielt werden.

Olympos Menden richtet Stadtmeisterschaften aus

Auf jeden Fall stattfinden werden die Hallen-Stadtmeisterschaften in der Kreissporthalle. Das Kult-Turnier bei dem die Seniorenmannschaften aus dem Stadtgebiet ihren neuen Hallenmeister suchen, findet traditionell am zweiten Januar-Wochenende statt, also am 13. und 14. Januar. Ausrichter ist Olympos Menden. Titelverteidiger sind die Sportfreunde Hüingsen, die sich im Januar die Hallenkrone aufsetzten.

Wir haben schon ungefähr 20 Mannschaften angefragt, ob sie teilnehmen wollen, aber leider sehr viele Absagen bekommen. Benedikt Reimann, Abteilungsleiter Fußballer bei der DJK Bösperde

In Balve wird in der Realschulhalle am Krumpaul entschieden, wer die beste

Balver Mannschaft unter dem Hallendach Balver Mannschaft unter dem Hallendach Die besten Fotos der Balver Hallenstadtmeisterschaft. Foto: Dietmar Reker

ist. Im vergangenen Jahr setzte sich die SG Beckum/Hövel/Mellen durch und geht als Titelverteidiger ins Rennen. Das Turnier findet dieses Mal am Samstag, 30. Dezember, statt.

Gleich zweimal müssen die Westfalenliga-Fußballerinnen des SV Oesbern ran. Die Hallen-Kreismeisterschaften werden – wie bereits in den vergangenen Jahren – wieder als Gemeinschaftsturnier der Fußballkreise Iserlohn, Arnsberg, Lüdenscheid, Hochsauerlandkreis und Olpe ausgespielt. Das bedeutet ein riesiges Teilnehmerfeld, das sich erst einmal in einem Vorrundenturnier gegenübersteht, um darin die Mannschaften für die Endrunde auszuspielen. Die Vorrunde findet am Wochenende 6. und 7. Januar in Oeventrop statt, die Endrunde zwei Wochen später, am 20./21. Januar, in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten.

BSV Menden bei Premierenturnier des TuS Sundern dabei

Stattfinden wird auch wieder das Warsteiner Masters. An der letzten großen Turnierserie in der Region haben in den vergangenen Jahren auch immer wieder Mannschaften aus Menden und Balve teilgenommen. In der kommenden Woche werden in der Warsteiner Welt die Gruppen für die Vorrundenturniere ausgelost. Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Die Endrunde wird nicht in der Dreifachtturnhalle in Werl stattfinden, sondern zieht nach Hamm um. Durch einen Schaden am Dach ist die Halle in Werl gesperrt.

Bei einer Premiere werden die Landesliga-Fußballer des BSV Menden mitwirken. Sie treten zwischen dem 3. und 7. Januar beim Röhrtal Charity Cup des TuS Sundern an. Das Turnier ist in seiner Art einmalig. Gespielt wird in der Dreifachturnhalle in Sundern auf Kunstrasen, der extra für das Turnier vom Ausrichter angeschafft wurde. Außerdem gibt es eine Rundbande, die das Spiel noch schneller macht. Besonders am Turnier ist, dass es kein klassisches Preisgeld für die Erstplatzierten gibt. Stattdessen benennen die Mannschaften einen karitativen Zweck, dem das Geld zur Verfügung gestellt wird. Für die Teams gibt es als Belohnung noch verschiedene Mannschaftsevents zu gewinnen.

Die Kreismeisterschaften der D-Junioren (Foto von diesem Jahr) finden in Menden statt. Foto: Dietmar Reker

Der Kreisjugendausschuss des Fußballkreis Iserlohn hat zudem die Termine für die Jugend-Kreismeisterschaften in der Halle bekannt gegeben. Die E1-Junioren starten am Samstag, 13. Januar, in der Humpfert-Sporthalle in Iserlohn, einen Tag später folgen an gleicher Stelle die D1-Junioren. Am Samstag, 27. Januar, finden in der Walramhalle in Menden die Turniere für E1- und E2-Junioren statt. In der Realschulhalle in Menden suchen am Samstag, 10. Februar, die D1- und D2-Junioren ihre Titelträger.

Auch in Balve sucht der Nachwuchs seine Hallenkreismeister. Am Wochenende 13./14. Januar, finden die Vorrundenturniere der D- und C-Junioren am Krumpaul statt, zwei Wochen später folgen die Finalrunden. Bereits am kommenden Wochenende finden in der Balver Sporthalle die Nikolaus-Turniere der D- und E-Junioren statt.

