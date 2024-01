Handball-Nationalmannschaft setzt auf Wolf Drums

Menden Die Trommler der SG Menden Sauerland sorgen beim Rekordspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz am Mittwoch für Stimmung.

Als 2007 die deutsche Handball-Nationalmannschaft Weltmeister wurde, war das offizielle Lied der WM „Wenn nicht jetzt, wann dann“ der Kölner Band Höhner nicht nur bei den Fans angesagt. Wenn am Mittwoch die Handball-Europameisterschaft beginnt, soll „Celebration“ von Culcha Candela zur Hymne der Europameisterschaft werden. Beim Eröffnungsspiel in Düsseldorf wollen die Trommler der Wolfs Drums vom Handball-OberligistenSG Menden Sauerland dafür sorgen, dass die deutsche Handballnationalmannschaft erfolgreich in das Turnier startet.

Die heimischen Handball-Fans sind vom DHB eingeladen worden, um bei der Eröffnungspartie des Turniers zwischen Deutschland und der Schweiz mit ihren Trommeln für Stimmung zu sorgen. Und der Auftakt ist schon außergewöhnlich: Denn rund 53.000 Zuschauer sorgen für eine Rekordkulisse bei einem Handballspiel. „Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir bei diesem Spiel dabei sein dürfen“, freuen sich Udo Appel und die anderen „Drums“ über die Einladung des Verbandes zu diesem einmaligen Handballspiel. Los geht es am Mittwoch gegen 14 Uhr für die Mendener. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anwurf zur Partie der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz. „Vorher spielen noch Frankreich gegen Nordmazedonien. Da werden wir uns wohl schon ein wenig aufwärmen“, berichtet Udo Appel vom geplanten „Aufwärmtraining“.

Die Wolf Drums haben auch beim Junior-Sauerlandcup für Stimmung gesorgt. Foto: Dietmar Reker

Die Freude auf das Spiel vor 53.000 Zuschauern ist natürlich greifbar. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Der Alltag der Drums spielt sich - so wie am Sonntag bei den Finalspielen des Junior-Sauerlandcups - in den Mendener Sporthallen ab, wo die Truppe für Stimmung bei den Handballern sorgt. So fanden sich die Wolf-Drums auch als Hauptdarsteller auf einigen Handy-Videos wieder, mit denen Zuschauer des Junior-Sauerlandcups die Stimmung in der Kreissporthalle in die Heimat transportierten. Eigentlich nichts Neues für die heimischen Vorzeige-Fans, denn zuletzt konnte man sie auch schon in einem Werbetrailer für die Europameisterschaft im Fernsehen bewundern. „Die Wolf Drums waren da kurz beim ZDF zu sehen“, erklärt Udo Appel. Kein Wunder, dass man zuletzt in der Hönnestadt auch die ein oder andere Frage nach dem Auftritt der Europameisterschaft beantworten musste.

Unterstützung aus Menden

Zumindest gibt es nach Bekanntwerden ihres Auftrittes in Düsseldorf einige Unterstützung in der Hönnestadt. „Die Wölfe stellen uns für die Fahrt ihren Bus zur Verfügung. Dann nehmen wir auch noch 160 Klatschpappen der SG mit nach Düsseldorf“, wollen Udo Appel und seine Mitstreiter möglichst viele Zuschauer für die lautstarke Unterstützung der deutschen Mannschaft gewinnen. Desweiteren freut man sich bei den „Drums“, dass Mendener Unternehmen wie Rosier und die Stadtwerke ihr Engagement mit unterstützen. „Das ist schon sehr schön“, freuen sich Udo Appel und seine Freunde über die Anerkennung für ihr Engagement.

Eines kann man bereits vor dem Anwurf des Eröffnungsspieles sagen. Die Wolf Drums sind die Botschafter der Handballstadt Menden. Eine Auszeichnung, die Udo Appel und seine Mitstreiter schon ein wenig stolz machen dürfte. Es würde jedenfalls nicht verwundern, wenn es noch weitere Berufungen zur Nationalmannschaft für die Wolf Drums gibt.

