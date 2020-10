Handballtrainer Swoboda schlägt regelmäßig in Fröndenberg ab

Fröndenberg. Aktive anderer Sportarten finden immer mehr Gefallen am Golf als Zweitsport. Handball-Trainer Sebastian Swoboda nennt die Gründe dafür.

Nicht nur Golfer golfen gerne, auch Aktive anderer Sportarten finden immer mehr Gefallen am Golf als Zweitsport. So nehmen bei den heimischen Golfclubs auch viele Sportler die Gelegenheit wahr und schlagen den weißen Ball als Zweitsport über das Grün jagen. Einer von ihnen ist Sebastian Swoboda, Handballtrainer des TV Westfalia Halingen.

Seit 2019 begeisterter Golfer

„Soll ich Risiko gehen oder lieber auf Nummer sicher?“, fragt Swoboda beim Blick auf das Wasserhindernis, das unmittelbar vor dem Grün des Lochs zwei auf der Anlage des Golfclubs Unna-Fröndenberg liegt. Er entscheidet sich für Risiko - mit allen Konsequenzen, denn wenig später steht Swoboda inmitten der Bäume, die am Rand der Bahn stehen und hält Ausschau nach dem Ball, der sich hierhin verirrt hat.

Perfekt ausgestattet für die Golf-Runde am Schwarzen Weg: Halingens Handball-Trainer Sebastian Swoboda. Foto: Dietmar Reker

Mehrfach in der Woche kommt Swoboda auf die Anlage, um gemeinsam mit Freunden ein paar Löcher zu spielen. „Immer wenn es zeitlich passt, komme ich hierher. Hier kannst du sehr gut abschalten“, erklärt Swoboda.

Ende 2018 hat der Handballtrainer seine Platzreife am GCUF abgelegt und ist seit Anfang 2019 Mitglied im Verein. Für den 36-Jährigen war Golf eine Möglichkeit, nach der aktiven Handballkarriere weiterhin sportlich zu bleiben. „Ich habe meine Handballerlaufbahn beendet und habe nach einem Sport gesucht, den ich aktiv betreiben kann und der meine Knie schont. Das Handballspielen musste ich ja wegen Knieproblemen drangeben“, erklärt Swoboda.

Radfahren und Schwimmen probiert

Bevor er zum ersten Mal einen Golfplatz betrat, versuchte er sich in anderen Bereichen. „Ich habe Schwimmen oder Fahrradfahren ausprobiert, was man dann so macht. Aber das hat mir alles nichts gegeben. Ich wollte einen Sport, der mich auch motiviert. Über einen Freund bin ich dann zum Golfen gekommen“, verrät Swoboda seinen Weg zum Golfsport.

Dass aller Anfang schwer ist, musste der Handballer schnell erfahren. „Die ersten Versuche waren fürchterlich, aber das hört auch nie auf. Golf ist eine Sportart, die sehr auf den Kopf geht“, hat der Halinger schnell herausgefunden. Doch mit der Zeit wurde es immer besser.

Im ersten Jahr spielte der Handballer sein Handicap auf 25 runter. „Das ist für das erste Golfjahr gar nicht so schlecht“, freut sich Swoboda über seine ersten Erfolge. Dieser Erfolg befeuerte seine Leidenschaft für den weißen Ball. „Da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Da kam der Sportler wieder durch, der immer im Wettkampf steht“, sagt Swoboda. Wer den Sport betreibt, der weiß, dass kein Tag gleich ist. „Es gibt solche Tage, an denen es sehr gut läuft und es gibt andere Tage, an denen es gar nicht läuft“, sagt Swoboda, während er sich auf den Weg über die Bahn macht, um seinen nächsten Schlag zu platzieren.

Es zählen keine Ausreden beim Golfspielen

Worin der besondere Reiz des Golfs liegt? „Beim Golf hast du keine Ausreden. Das ist anders als beispielsweise im Handball. Da hast du immer noch deine Teamkameraden. Wenn du im Deckungsverband nicht richtig stehst oder nachrückst, dann ist der Fehler schon passiert. Beim Golf ist das anders, da hast du einen Ball und einen Schläger und musst den Ball eigentlich nur geradeaus schlagen. Kompliziert ist das eigentlich nicht“, zeigt Swoboda die Unterschiede zwischen Golf und Handball auf. Doch der Teufel steckt beim Golfen im Detail. „Wenn der Kopf anfängt zu arbeiten, dann wird es kompliziert“, betont Swoboda und stößt damit in das gleiche Horn wie der blinde Golfer Ivars Weide, der vor einigen Wochen gegenüber unserer Zeitung schmunzelnd sagte: „Die schlimmste Tugend des Golfers ist es, über das, was er tut, nachzudenken.“

Handball und Golf lassen sich sehr gut kombinieren

Probleme damit, beide Hobbys zu verbinden hat der Trainer nicht. „Grundsätzlich lassen sich Handball und Golf sehr gut verbinden, weil er beim Golf keine festen Trainingszeiten gibt. Du kannst es immer spielen, wenn du Zeit hast. Da kannst du auch spät abends noch ein paar Schläge auf der Driving Range machen. Ich nutze es gerne vor dem Handballtraining. Wenn ich von Unna nach Halingen fahre, dann liegt es auf dem Weg. Da schlage ich ein paar Bälle, kann den Abend noch einmal durchgehen und schauen, wie das Training laufen soll und einige Entscheidungen treffen“, findet Swoboda auf dem Golfplatz Entspannung.

Zwei- bis viermal pro Woche auf dem Platz

Zwei- bis viermal pro Woche steht der Handballer auf dem Platz und schlägt die Bälle ins Loch.

Aber der Handball bleibt die oberste Priorität für Sowboda. „Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Golf und Handball, dann würde ich mich auf jeden Fall für den Handball entscheiden. Ich bin ja noch jung und vielleicht kann ich irgendwann noch einmal auf dem Platz stehen und selbst spielen“, erklärt der Westfalia-Trainer, der mit seiner Handball-Mannschaft am zurückliegenden Wochenende einen erfolgreichen Start in die Saison feierte. Beim ASV Hamm-Westfalen III gab es einen deutlichen 23:16-Erfolg.

Weitere Infos auch unter: www.gcuf.de