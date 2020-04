Hat die SG Glück? DHB: Bei Saisonabbruch keine Absteiger

Menden. Der DHB legt neue Vorschläge und Beschlüsse aufgrund des Coronavirus’ vor. Das könnten sie für die SG Menden Sauerland Wölfe bedeuten.

Der Deutsche Handballbund legte am Freitag neue Beschlüsse und Vorschläge hinsichtlich des Spielbetriebs in Folge der Coronapandemie vor. Und diese Entscheidungen könnten bedeuten, dass die SG Menden Sauerland Wölfe um den Abstieg herumkommt. Auch in anderen Ligen soll es bei Saisonabbruch keine Absteiger geben. Noch ist aber nichts in trockenen Tüchern.

Konkret: Auf seiner Website bestätigt der DHB noch mal, dass der Spielbetrieb – bis zum 19. April mindestens – weiter ausgesetzt wird.

Neu dazu kommt nun eine Empfehlung an alle Verbände: „Für die folgende Zeit empfiehlt das DHB-Präsidium die Beendigung des Spielbetriebes der Saison 2019/20 in den Landesverbänden, also in den Klassen unterhalb der 3. Liga“, heißt es in der Mitteilung.

Für Bundesligen und die 3. Liga (in der auch die Wölfe beheimatet sind) indes ist die Entscheidung vertagt. Diese sei „abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und entsprechender behördlicher Auflagen“. Bisher sei in der Handball-Bundesliga geplant, den Spielbetrieb spätestens am 16. Mai wieder aufzunehmen.

Keine Absteiger bei Saisonabbruch

Außerdem teilt der DHB mit, dass es bei Saisonabbrüchen keine Absteiger geben wird – nur Aufsteiger. „Dies gilt entsprechend für die 3. Ligen“, stellt der DHB klar. Und das könnte eben für die Wölfe bedeuten, dass sie nicht absteigen – trotz ihrer momentanen Tabellenplatzierung. Vorausgesetzt eben, die Saison wird abgebrochen. Und ein Saisonabbruch ist ja zumindest aus Sicht der SG-Chefin Birgit Völker-Albrecht momentan eine sehr nahe liegende Möglichkeit.

Das bedeutet die Entscheidung für andere heimische Mannschaften: Weder für die SG Menden Sauerland Wölfe II (Platz sieben), noch für den TV Westfalia Halingen (Platz acht) und die DJK SG Bösperde (Platz neun) hat die Entscheidung große Auswirkungen – sie bleiben in der Handball-Landesliga Staffel 4.

Außerdem: „Bezüglich der Wertung der Saison 2019/20 ist noch keine Entscheidung getroffen“, erklärt der Deutsche Handballbund weiterhin. Das reguläre Saisonende ist der 30. Juni.

In Kürze

Das DHB-Präsidium empfiehlt Landesverbänden den Spielbetrieb in den Klassen unter der 3. Liga zu beenden.

Die Entscheidung zum Spielbetrieb in der HBL sowie 3. Liga und JBLH wird vertagt.

Das DHB-Präsidium spricht sich dafür aus, den DHB-Pokal in der Saison 2020/21 nicht durchzuführen.

DHB, HBL und HBF haben sich darauf verständigt, dass es bei Saisonabbrüchen keine sportlichen Absteiger (Ausnahme: „wirtschaftliche Absteiger“), sondern nur Aufsteiger geben soll.

Bezüglich der Wertung der Saison 2019/20 ist noch keine Entscheidung gefallen.

Hier gibt’s mehr Sportnachrichten aus Menden und Umgebung.