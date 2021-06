Heimische Vereine müssen im Frauenfußball zusammenhalten

WP-Sportredakteur Matthias Scheuren äußert sich in seinem Kommentar zum Frauenfußball in Menden.

Die Mitgliederzahlen gehen beim weiblichen Nachwuchs im Mendener Fußball zurück. Unser Kommentator hält Kooperationen für eine sinnvolle Idee.

In den vergangenen Wochen hat das Thema Mädchen- und Frauenfußball in Menden einen neuen Spin bekommen. Zuerst wurde bekannt, dass die U17-Mädchen des VfL Platte Heide mit ihrem Trainer Helge Behnke komplett nach Sümmern wechseln. Für mich ist das ein unmögliches Szenario, dass den Jugendfußball in der Hönnestadt schwächt, schließlich verliert Menden auf diese Art und Weise 20 talentierte Sportlerinnen.

Weitere Gespräche mit der DJK Bösperde und nun mit dem SV Oesbern stellten heraus, dass es gerade um den Nachwuchs schlecht bestellt ist. Die Corona-Pandemie und der über sieben Monate andauernde Lockdown hat das seinige dazu beigetragen, viele Sportlerinnen und Sportler haben den Vereinen den Rücken kehrt.

Wie man dieses Problem könnte? Wenn man neutral an die Sache herangeht, ist Fußball vor allem ein Mannschaftssport. Der Teamgedanke spielt dabei eine große Rolle. Und dieser Teamgedanke sollte auch bei den heimischen Vereinen gelebt werden. Schließlich gibt es immer noch einige Mädchen, die dem Fußball auch nach der Corona-Pause die Stange gehalten haben und auf den Trainingsplatz zurückgekehrt sind. Schlichtweg, weil Fußball ihnen Spaß macht – unabhängig von der Spielklasse.

Daher wären Kooperationen zwischen den Vereinen eine gute Lösung, damit nicht noch mehr Mädchen diesem wunderschönen Sport den Rücken kehren müssen.

