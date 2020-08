Tennis Herren 30 des TC Menden feiern Aufstieg in die

Menden. Ungeschlagen ziehen die Herren 30 des TC Menden durch die Saison und lassen auch den stärksten Konkurrenten hinter sich.

Sieg im Spitzenspiel und Aufstieg: Die Herren 30 des TC Menden belohnen sich für eine überragende Saison in der 1. Kreisklasse.

In der Topbegegnung als Tabellenerster lieferten die Hönnestädter gegen den Tabellenzweiten des Schwelmer TC eine hervorragende spielerische und kämpferische Leistung und sicherten sich deutlich mit 7:2 den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse. Beide Teams gingen ohne Punktverlust in dieses entscheidende Aufeinandertreffen.

Hoffmann siegt zu Null

Auf Position eins ließ Lars Hoffmann seinem Gegner mit 6:0, 6:0 keine Chance, Mannschaftsführer Josef Guthoff konnte einen 0:6-Rückstand im Championstiebreak nicht beeindrucken, erkämpfte Punkt für Punkt und schließlich mit 10:7 den Siegpunkt und auch Sascha Wulff zeigte in seinem 2-Satz-Match eine souveräne Leistung.

Lediglich Oliver Nägele, der bisher immer erfolgreich auftrat, konnte dieses Mal den Platz nicht als Sieger verlassen. Adrian Makowski gewann seine Begegnung sicher und Tim Gieselmann holte in einem packenden 7:5, 6:4 Spiel den letzten Punkt für den Gesamtsieg zum 5:1.

Aufstieg steht nach den Einzeln fest

Damit war der Aufstieg bereits vor den noch auszutragenden Doppeln gesichert. Trotzdem stellte sich die Mannschaft von Trainerin Wulff in den Doppelbegegnungen den Gästen und hatte mit der Aufstellung der Doppelpartner Hoffmann, Marius Maßling und Wulff, Damian Radoschowitz ein gutes Händchen, denn auch in diesen Spielen mussten die Gäste aus Schwelm ihren Mendenern Gastgebern den Sieg überlassen. Lediglich Nägele, Guthoff konnten den Punkt nicht für Menden verbuchen.