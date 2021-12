Hönne-Cup: Entschädigungen für ausgefallenes Turnier

Die Verantwortlichen des VfL Platte Heide haben den heimischen Mannschaften, die eigentlich am vergangenen Wochenende am Hönne-Cup teilgenommen hätten, als Entschädigung eine süße Überraschung überreicht.

Platte Heide. Um die Trauer über die Absage des Jugendfußballturniers zu lindern, hat sich der VfL Platte Heide etwas einfallen lassen.

Das vergangene Wochenende wäre eigentlich ein Fest für die E-Jugendfußballer aus Menden gewesen. Traditionell hätte dann der Hönne-Cup stattgefunden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste das Turnier des VfL Platte Heide, zu dem auch zahlreiche große Namen gekommen wären, abgesagt werden. Als kleine Entschädigung hat sich der Verein nun etwas einfallen lassen.

Das Organisationsteam des Hönne-Cup überreichte allen Mendener Spielern eine kleine Entschädigung für das abgesagte Turnier. Zum eigentlichen Turnierbeginn wurden die Geschenke am Sportplatz Hülschenbrauck an die Mannschaften des BSV Menden, DJK Bösperde, SV Oesbern und beide E-Jugendteams des VfL Platte Heide verteilt.

Geschenke für 75 Spieler

Mit Unterstützung der Mendener Bank wurde an 75 Mendener E-Junioren-Spieler eine Geschenktüte mit dem Buch „Die drei Fragezeichen Kids - Bundesliga-Alarm“ - das sehr kurzfristig von der Buchhandlung Daub in dieser Menge organisiert werden konnte- und eine weihnachtliche Schokoladentüte überreicht. Außerdem erhielt jede der fünf Mannschaften einen neuen Spielball. An dem Treffen nahmen nur wenige Spieler und jeweils ein Trainer der Teams teil, da die Anzahl an Personen pandemiebedingt klein gehalten werden sollte.

Für den Alt-Jahrgang des VfL Platte Heide, die nun leider als vermutlich einzige Mannschaft des Vereins keine Chance mehr haben am Hönne-Cup teilzunehmen, wurde mit der U10 von Borussia Dortmund ein Freundschaftsspiel im April 2022 vereinbart.

„Hoffentlich konnte das Team so die Traurigkeit der Spieler aller Mendener Vereine über die erneute Absage des Traditionsturniers etwas nehmen“, sagt VL-Jugendleiter Matthias Luig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden