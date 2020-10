Hüingser können noch gewinnen - 4:2 gegen Hohenlimburg

Endlich! Die Fußballer der Sportfreunde Hüingsen können doch noch gewinnen. Der Bezirksligist fuhr am Sonntag im Ohl einen verdienten 4:2 (1:1) Sieg über den TSK Hohenlimburg ein.

Ein Erfolg, der auch das zuletzt doch arg angeknackste Selbstvertrauen wieder stärken dürfte. Jetzt kann man in der „Republik“ den Blick wieder nach vorn richten. „Das war eine richtige Energieleistung unserer Mannschaft. Da darf man schon etwas stolz sein“, freute sich Uwe Hausherr als Sportlicher Leiter der Sportfreunde darüber, dass es wieder aufwärts geht. „Da ist zuletzt einiges auf die Jungs eingeprasselt – und dann noch unser Verletzungspech“, erinnert Hausherr an die Tristesse der vergangenen Wochen.

Unglücklicher Rückstand

Und die Serie der Pleiten, Pech und Pannen schien sich gestern nahtlos fortzusetzen. Einen eigentlich vollkommen harmlosen Ball von Sven Barnefske bekam Keeper Dennis Kluy nicht unter Kontrolle. Die Kunststoffkugel hoppelte unbedrängt von Freund und Feind ins Netz des Tores der Sportfreunde. Nach elf Minuten lag der Gegner mit 1:0 in Führung, und der konnte sein Glück gar nicht fassen. Denn zunächst zeigten sich die Hausherren sichtlich getroffen vom Rückstand und ließen vor allem in der Defensive die nötige Ordnung vermissen. Hohenlimburg konnte sich da einige Male im Strafraum der Sportfreunde austoben. Vor allem der flinke Sebentci sorgte für reichlich Unruhe in der Hüingser Abwehr. Ein wenig Glück und ein nun aufmerksamer Dennis Kluy verhinderten Schlimmeres.

Die Sportfreunde mühten sich fortan die Partie wieder in den Griff zu bekommen, zunächst waren ihre Versuche aber zu harmlos. Es dauerte bis zur ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, bis die Sportfreunde wieder richtig im Spiel ankamen. Dorian Hammer flankt aus dem Halbfeld vor der Hohenlimburger Tor – Philipp Eckert schaltete am schnellsten und markierte den Treffer zum 1:1.

Die Partie sollte jetzt aus Sicht der Sportfreunde an Fahrt gewinnen: Nur 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel markierte Sascha Barnefske nach einer feinen Einzelleitung die erste Führung für die Sportfreunde – 2:1 (48.). Die Gastgeber hatten nun endgültig Oberwasser und drängten den Gegner immer mehr in die Defensive. Hohenlimburg fand keine Antworten mehr, doch die Sportfreunde waren vor dem gegnerischen Tor nicht konsequent genug.

Christian Eckert verschießt Elfer

Ein Foulelfmeter hätte dann aber die Entscheidung bringen können. Philipp Eckert wird im Strafraum von den Beinen geholt, sein Bruder Christian scheitert mit dem Strafstoß am Torwart der Gäste (80.). Die Enttäuschung sollte aber nur Sekunden anhalten. Denn buchstäblich mit dem nächsten Angriff fiel das 3:1 für die Sportfreunde, Sascha Barnefske traf artistisch per Fallrückzieher (81.).

Doch das sollte immer noch nicht das letzte Wort in dieser Partie gewesen sein. Denn der TSK Hohenlimburg machte auf und kam durch Togbo zum Anschlusstreffer – 2:3 aus Hüingser Sicht (84.). Hüingsens Youngster Philipp Eckert war es vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen und die Wochen der Tristesse mit zum 4:2 zu beenden (90. + 4.)