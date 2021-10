Im Podcast: So denkt Lean Bergmann über die NHL und Iserlohn

Iserlohn. Lauter als in jeder NHL-Arena sei es in der Eishalle am Seilersee in Iserlohn. Das und mehr sagt Lean Bergmann in der aktuellen Podcast-Folge.

Die Rückkehr in seine Heimatstadt verlief nicht so, wie Lean Bergmann sich sie gewünscht hatte. Mit 0:2 verlor der Iserlohner mit seinem Klub Adler Mannheim gegen die Iserlohn Roosters. Entsprechend bedient war Bergmann nach seinem ersten Spiel in der Deutschen Eishockey Liga als Gegner der Iserlohn Roosters, die er vor zwei Jahren in Richtung Nordamerika verlassen hatte. In der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ spricht Bergmann auch über Gesagtes und Getanes.

Zu den San José Sharks in die Nordamerikanische Profiliga NHL wechselte der Sauerländer, der an diesem Montag seinen 23. Geburtstag feiert, im Sommer 2019 von den Iserlohn Roosters. Besonders das zweite Jahr lief aber nicht wie erhofft, so dass Bergmann kaum in der NHL, sondern überwiegend beim Farmteam San José Barracuda in der AHL zum Einsatz kam.

„Ich war sehr, sehr unzufrieden“, erklärt Bergmann in der aktuellen Podcast-Folge und schildert, warum er seine Konsequenzen zog. Bis 2023 läuft nun sein Vertrag mit Mannheim. Ob der Nordamerika-Traum weiterlebt? Auch darauf antwortet der Iserlohner im Podcast.

