Fußball In Kierspe: Jetzt hat es die Sportfreunde Hüingsen erwischt

Kierspe. Eine verschlafene erste Halbzeit kostet der Mannschaft von Benny Huygens den Sieg beim Kiersper SC.

Beim Tabellenführer Kiersper SC endete die Siegesserie des Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Hüingsen. 0:2 (0:2) hieß es am Ende. Doch auch in diesem Spiel war für die Huygens-Elf mehr drin.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, da waren wir überhaupt nicht im Spiel drin“, ärgerte sich Benny Huygens. Trainer der Sportfreunde Hüingsen über die schlechte Anfangsphase seiner Mannschaft. Bereits nach acht Minuten brachte Furkan Demiray die Hausherren in Front.

Zweimal ausgekontert

Nach einem Fehlpass der Hüingser schalteten die Kiersper blitzschnell und setzten Demiray mit einem langen Ball „in abseitsverdächtiger Situation“ (Benny Huygens) in Szene. Der Stürmer blieb cool und traf zum 1:0 für den Kiersper SC. Nur acht Minuten später eine ähnliche Situation.

Mal ist es ein Eckball für Hüingsen, den die Hausherren ausnutzen, um ihre Führung zu erhöhen. „Die haben dann wieder einen langen Ball nach vorne gespielt und der Stürmer macht ihn rein“, schilderte Huygens das 0:2 aus seiner Sicht. Wieder war es Demiray, der den Ball versenkte.

Offener Schlagabtausch

Besser wurde es auch Sicht der Gäste dann in der zweiten Halbzeit. „Da war es dann ein offener Schlagabtausch und wir haben gezeigt, dass wir gegen die mithalten können“, lobte der Hüingser Trainer den Auftritt seiner Elf in den letzten 45 Minuten. Chancen spielten sich die Hüingser auch heraus. Die größte vergab noch Tarik Güclü.

„Man hat in der Phase gemerkt, dass Kierspe langsam nervös wurde. Aber uns fehlte die Kaltschnäuzigkeit. Wir hätten wahrscheinlich noch den ganzen Tag weiterspielen können und hätten nicht getroffen“, ist Huygens sicher.

An Leistung anknüpfen

Auf die Leistung in der zweiten Halbzeit wollen die Hüingser nun aufbauen. „Wir haben am Donnerstag das Nachholspiel gegen Hellas/Mak. Hagen und am Sonntag geht es gegen den SC Hennen. Da müssen wir schon sechs Punkte anstreben“, ist Huygens optimistisch.

Die Niederlage gegen den Kiersper SC kann er verkraften. „Wenn man sieht, wie die sich vor der Saison verstärkt haben und wie offensiv sie nach Außen hin betonen, dass sie unbedingt aufsteigen wollen, dann ist das schon was anderes. Unser Ziel ist ein Platz unter den ersten Zehn und da sind wir auf einem guten Weg“, sagte Huygens abschließend.

Durch die Niederlage rutschten die Hüingser in der Tabelle auf dem achten Platz ab.

