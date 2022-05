Iserlohn Roosters: Acolatse verlängert und gibt Versprechen

Iserlohn. Sena Acolatse bleibt den Iserlohn Roosters treu. Nach Debatten um seine Person gibt er für die kommende DEL-Saison ein Versprechen ab.

Die nächste Vertragsverlängerung bei den Iserlohn Roosters: Verteidiger Sena Acolatse bleibt dem Klub aus der Deutschen Eishockey Liga ein weiteres Jahr treu. Der 31-Jährige war vor der vergangenen Spielzeit aus Straubing an den Seilersee gewechselt und nach kurzer Zeit zum Publikumsliebling avanciert. Es gab allerdings auch Diskussionen rund um Acolatse.

++++ Lesen Sie auch: Iserlohn Roosters: Darum ist Acolatse ein besonderer Zugang ++++

„Sena ist ein Spieler mit unglaublich vielen Facetten und Qualitäten“, sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters. „Er hat gezeigt, dass er in der Defensive ein extrem unangenehmer Gegenspieler sein kann und hat auch in der Offensive seine Akzente gesetzt. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass er seine Stärken in den entsprechenden Situationen konstant abrufen kann“, führte Hommel weiter aus.

Saison eine Achterbahnfahrt

Acolatse kam in der vergangenen Saison in 43 Spielen für die Roosters auf 23 Scorerpunkte, erzielte dabei zehn Tore. „Die letzte Saison war eine Achterbahnfahrt. Ich denke, dass alle, die das mitgemacht haben, viel gelernt haben und dass wir in der nächsten Saison stärker zurückkommen werden“, sagte Acolatse. „Ich freue mich darüber, dass ein Großteil dieser Jungs auch in der kommenden Saison in Iserlohn spielt. Ich persönlich war letzte Saison nicht zufrieden, da wir die Playoffs nicht erreicht haben. Ich werde zur neuen Saison daran arbeiten, defensiv wieder stabiler und konstanter zu stehen und natürlich alles dafür tun, dass wir unseren Fans endlich mal wieder Playoff-Eishockey bieten können“, ergänzte der Verteidiger.

++++ Lesen Sie auch: Tom-Eric Bappert: Darum bleibt er trotz Abstieg in Krefeld ++++

„Sena verkörpert die Art von Eishockey, die wir hier am Seilersee sehen wollen. Diese Jungs brauchen wir in unserem Team, deshalb sind wir sehr froh darüber, dass wir ihn auch in der kommenden Saison in Iserlohn erleben werden“, resümierte Hommel.

Wochenlang auf Tribüne

Für Debatten in Fankreisen sorgte in der vergangenen Saison die Entscheidung, Acolatse über mehrere Wochen als so genannten überzähligen Kontingentspieler auf die Tribüne zu setzen. Bei seinem Comeback gegen die Straubing Tigers traf er davon unbeeindruckt im Penaltyschießen und bereitete so den Weg, dass Torwart Hannibal Weitzmann mit einem gehaltenen Penalty den Sieg sichern konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden