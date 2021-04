Iserlohn Roosters: Andy Jenike schlüpft ins Nationaltrikot

Eine große Ehre für Andy Jenike: Der Torwart der Iserlohn Roosters nimmt ab diesem Dienstag am Lehrgang der Nationalmannschaft teil.

Iserlohn. Kurz nach dem Play-off-Aus der Iserlohn Roosters gab es eine tolle Nachricht für Torwart Andy Jenike. Er wurde zur Nationalmannschaft eingeladen.

Diese Nachricht schiebt den Frust der Iserlohn Roosters über das Aus im Play-off-Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin etwas beiseite: Ihr Torwart Andy Jenike wurde jetzt von Bundestrainer Toni Söderholm ins Aufgebot der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft berufen. Die Mannschaft startet ab Dienstag in Nürnberg die zweite Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Riga/Lettland (21. Mai bis 6. Juni). Das sagt Söderholm über Jenike.

„Jenike hat Platz verdient“

„Jetzt kommen einige sehr erfahrene Spieler zu uns, die dem Team weiteren Halt und Stabilität geben werden – dazu aber auch sehr begabte junge Spieler, die sich verdientermaßen präsentieren und beweisen können. Auch Torhüter Andreas Jenike hat sich mit starken Leistungen in der Penny DEL einen Platz verdient“, erklärte der Bundestrainer die Nominierung des Goalies, der bei den Roosters noch bis 2024 unter Vertrag steht und dessen Zukunftsgespräch nicht nur deshalb zügig abgearbeitet war.

Iserlohn Roosters: Das sagt Jenike über den ersten Shutout Iserlohn Roosters- Das sagt Jenike über den ersten Shutout

„Wir haben jetzt die kommende Woche geplant, wollen in den kommenden Tagen die nächsten taktischen Schritte angehen“, sagte Söderholm.

Einziger Legionär unter den „Neuzugängen“ ist Verteidiger Korbinian Holzer vom russischen KHL-Klub Awtomobilist Jekaterinburg, der zuletzt 2019 für die Nationalmannschaft spielte. Vor seinem Debüt in den nächsten Länderspielen gegen Tschechien am Donnerstag und Samstag steht der 20 Jahre alte Stürmer John Peterka, der in der NHL-Draft 2020 von den Buffalo Sabres ausgewählt wurde, aber weiter für Red Bull München spielt.

Das sind Jenikes Konkurrenten

Zum Team stoßen zudem der Pyeongchang-Olympiazweite Moritz Müller, Frederik Tiffels (beide Kölner Haie), Marcel Brandt und Andreas Eder (beide Straubing Tigers), Maximilian Kastner sowie Justin Schütz (beide Red Bull München). Neben Jenike stehen die Torhüter Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers/36 Länderspiele) und Mirko Pantkowski (Düsseldorfer EG/5) im Kader. „Dass der Bundestrainer mich dabei haben möchte, freut mich natürlich riesig“, sagte Jenike, der vor fünf Jahren letztmals zur Nationalmannschaft gehörte und insgesamt auf neun Länderspiele zurückblickt.

Iserlohn Roosters: "Brad Tapper ist einer von uns" Iserlohn Roosters- Brad Tapper ist einer von uns

Söderholm und sein Trainerteam werden in Nürnberg vier Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren. Die WM-Vorbereitung wird in der darauffolgenden Woche erneut in Nürnberg fortgesetzt, dann folgen die beiden abschließenden WM-Testspiele gegen Belarus (7. und 8. Mai). Ab dem 11. Mai beginnt die finale Vorbereitungsphase vor dem WM-Turnier.