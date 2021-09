Iserlohn Roosters: Brad Tapper überrascht mit Titel-Ansage

Iserlohn. Vor dem Start der DEL fragt die dpa die Meisterfavoriten der Trainer ab. Brad Tapper, Iserlohn Roosters, überraschte mit seiner Aussage gewaltig.

Diese Umfrage macht die Deutsche Presse-Agentur (dpa) traditionell vor dem Start in eine neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Alle Trainer tippen den Meisterschaftskandidaten. Bislang tauchten die Iserlohn Roosters, die beim Vorbereitungsturnier in Dresden noch enttäuschten, eher selten in dieser Auflistung auf. Allerdings überraschte jetzt Brad Tapper, der Coach der Sauerländer, mit seiner Aussage.

Viele nennen ein Trio

Adler Mannheim oder EHC Red Bull München – das waren jahrelang ausschließlich die Titelkandidaten der Trainer. Vor dem Saisonstart am Donnerstag setzen nur noch zwei auf diese Formel. Auch wenn sich die Mehrheit auf die Adler festlegt, scheint aus dem bisherigen Duo ein Trio geworden zu sein. Denn Titelverteidiger Eisbären Berlin hat nach Meinung vieler Experten erneut eine realistische Chance.

Anders als in den vergangenen Jahren nannten immerhin drei der 15 Trainer die Eisbären auch in einem Atemzug mit den üblichen Verdächtigen Mannheim und München. Eisbären-Coach Serge Aubin erklärte zudem die Titelverteidigung zum Saisonziel. „Diese Frage zu beantworten ist schwer. Aber ohne sich selbst Ziele zu setzen, wird man nichts erreichen. Von daher wollen wir unser letztes Spiel gewinnen“, sagte der Meistercoach vor dem Auftakt am Donnerstag im Spitzenspiel gegen München (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport), zu dem nun auch wieder Zuschauer zugelassen sind. Rund 6500 Eishockey-Fans könnten dabei sein.

Das sagt Tapper

Die forscheste Ansage allerdings kam aus dem Sauerland. „Da wir jedes Spiel gewinnen wollen, ist es die logische Konsequenz, dass die Iserlohn Roosters deutscher Meister werden“, sagte der in Iserlohn sehr beliebte 43 Jahre alte Kanadier, der nach der vergangenen Serie vom Interims- zum Cheftrainer aufstieg, im Wortlaut der dpa.

Die Iserlohn Roosters deutscher Meister – das wäre eine Sensation. Denn obwohl sie in der vergangenen Saison im Viertelfinale gegen Berlin nur knapp am Einzug in das Play-off-Halbfinale scheiterten, kamen die Sauerländer bislang nie über das Viertelfinale hinaus. „Wir haben auf dem Papier eine starke Mannschaft. Unser Motto ist auch, dass wir nicht gegen den Abstieg, sondern um Platz zehn spielen“, sagte Christian Hommel, der Sportliche Leiter der Roosters, jetzt erst im Gespräch mit dieser Zeitung mit Blick auf die kommende Saison. Doch er ergänzte: „Aber dafür muss bei uns eben alles zusammenpassen.“

Im ersten Heimspiel der Saison empfangen die Sauerländer am Freitag (19.30 Uhr) die Nürnberg Ice Tigers, denen sie beim Turnier in Dresden klar unterlagen. Außer Brad Tapper setzte in der dpa-Umfrage übrigens kein anderer Trainer auf die Roosters.

