Iserlohn Roosters: Brück kündigt im Podcast Transfers an

Iserlohn. Vor dem Testspiel der Iserlohn Roosters an diesem Samstag in Köln erklärt Boss Wolfgang Brück in unserem Podcast, was er von der Saison erwartet.

Training ist das eine, Spiele sind das andere. Und auch diese Durststrecke endet für die Iserlohn Roosters , die seit Wochenbeginn wieder auf dem Eis stehen , an diesem Samstag. Um 16 Uhr bestreiten die Sauerländer ihr erstes Testspiel auswärts gegen die Kölner Haie. Während Trainer Jason O’Leary und die Akteure so wieder in den Fokus rücken, kann sich einer etwas mehr entspannen: Wolfgang Brück , geschäftsführender Gesellschafter. Warum – das erklärt er in der aktuellen Folge unseres Podcasts „ Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters “.

Roosters: Saisonstart in Krefeld

„Zu sehen, dass meine Spieler mit Freude wieder auf dem Eis ihrem Beruf nachgehen können und sich nicht nur athletisch fit halten müssen, weckt in mir eine gewisse Vorfreude auf das, was in einigen Wochen beginnt“, sagte Brück unter anderem. Bekanntlich starten die Roosters mit einem Auswärtsspiel in Krefeld am 23. Dezember um 20.30 Uhr in eine außergewöhnliche Saison der Deutschen Eishockey Liga.

Im Podcast spricht Brück darüber, welche Botschaft er seiner Sportlichen Leitung für die kommenden Wochen mit auf den Weg gegeben hat und was er von der Spielzeit erwartet. Zum Thema Spielerkader verriet der Roosters-Boss unter anderem: „Wir wollen noch die eine oder andere Perle kriegen.“

Ein besonderer Trainingsgast

Eine besondere Beziehung pflegt Brück bekanntlich nicht nur auf Grund der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat der DEL zu Jürgen Arnold vom ERC Ingolstadt. Warum er aktuell den Weg des bayrischen Klubs mit großem Interesse verfolgt – auch das kommt im Podcast zur Sprache.

Und weil „wir unsere Hausaufgaben im Hintergrund extrem gut gemacht haben“ beobachtet der geschäftsführende Gesellschafter derzeit die Trainingseinheiten „sehr entspannt“. Daran änderten die dunklen Wolken, die natürlich über der Saison schwebten, nichts. Allerdings: Brück beobachtet sie nicht immer alleine, sondern auch mal mit einem besonderen Gast.

Brück wurde überrascht

Eins stellt Brück im Podcast aber ganz deutlich klar, Hausaufgaben für den Erhalt der Roosters generell hin oder her: „Bis zwei Wochen vor der Entscheidung, ob wir die Saison mitspielen würden oder nicht, war es für mich eigentlich klar, dass wir nicht teilnehmen werden.“ Dass es anders kam, überraschte ihn.

Doch es kam anders. Und deshalb rückt das Sportliche wieder in den Mittelpunkt. Nachdem die Testreihe an diesem Freitag komplett negativ ausfiel, gab es für den kompletten Kader der Roosters grünes Licht für das Testspiel bei den Kölner Haien – mit Ausnahme des mit dem Coronavirus infizierten Bobby Raymond . Wie gespielt wird, ließ Jason O’Leary im Vorfeld offen. Fest steht nur, dass die beiden Torhüter sich die erste Partie teilen werden. Andy Jenike und Janick Schwendener bekommen jeweils 30 Minuten.

So ist das Spiel zu sehen

Da die Partie im Haie-Trainingszentrum ohne Zuschauer stattfindet, wird für die Fans ein Livestream angeboten: https://sporttotal.tv/ma4945fb88 – erstes Bully ist um 16 Uhr.