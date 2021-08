Iserlohn Roosters: Corona-Fälle beim Gegner, Test abgesagt

Iserlohn. Das für diesen Freitag geplante Testspiel der Iserlohn Roosters gegen die Grizzlys Wolfsburg wurde abgesagt. Die Hintergründe der Entscheidung.

Alles war vorbereitet. Die Mannschaft der Iserlohn Roosters freute sich auf die Rückkehr der Fans in die Eishalle am Seilersee. Doch am frühen Freitagmorgen folgte der Schock: Das für Freitagabend geplante Testspiel des Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga gegen die Grizzlys Wolfsburg musste kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Corona-Fälle im Team der Niedersachsen.

Roosters besprechen sich

„Auf Grund der Kurzfristigkeit der Absage können wir derzeit keine verbindlichen Informationen über weitere Schritte bezüglich Ticketing oder eines eventuellen Ersatztermins geben. Wir werden uns im Laufe des Tages dazu äußern und bitten darum, bis dahin von Anrufen und Mails an die Geschäftsstelle abzusehen“, teilten die Iserlohn Roosters mit.

Die Grizzlys wurden am Donnerstag von insgesamt drei Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft überrascht. „Alle Infizierten wurden umgehend in häusliche Quarantäne versetzt. Bis auf leichte Symptome geht es den Spielern zum aktuellen Stand gut. Zwei der positiv Getesteten haben den vollständigen Impfschutz“, heißt es auf der Homepage der Wolfsburger.

Vorsorgliche Quarantäne

Das weitere Vorgehen werde in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Eishockey Liga und dem Gesundheitsamt in Wolfsburg geplant. „Neben den infizierten Spielern wurden weitere Teammitglieder, deren Impfschutz noch nicht vollständig hergestellt ist, vorsorglich in Quarantäne versetzt“, erklärte der Klub. Neben dem Testspiel in Iserlohn sagten die Niedersachsen auch das geplante Spiel am Sonntag in Düsseldorf ab.

Die Iserlohn Roosters, die mit der Verpflichtung von Nick Schilkey ihre Personalplanung vorerst beendeten, treffen am Sonntag, 29. August, um 14.30 Uhr in einem Testspiel auf die Kölner Haie. Anschließend findet außerhalb der Halle die Saisoneröffnung statt. „Die Gesundheit der Aktiven und Offiziellen hat nach wie vor oberste Priorität und wir wünschen den Grizzlys eine vollständige Genesung aller Beteiligten“, teilten die Roosters mit.

Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga beginnt am Freitag, 10. September. Die Iserlohn Roosters starten mit einem Heimspiel gegen Nürnberg.

