Iserlohn Roosters: Defensive und Mende die Themen im Podcast

Zwei Siege in Folge feierten die Iserlohn Roosters in den vergangenen Spielen – auch dank der Steigerung in der Defensive.

Iserlohn. Spannende Themen gibt es in unserem Podcast rund um die Iserlohn Roosters. Hat sich die Defensive gesteigert? Wie geht es Karsten Mende?

Mit zwei Siegen in Folge gegen Krefeld und Köln haben die Iserlohn Roosters ihre Niederlagenserie gestoppt. Am Freitag empfangen sie in der Gruppe Nord der Deutschen Eishockey Liga die Eisbären Berlin (18.30 Uhr). Im Vorfeld haben wir in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ aber auch über eine Statistik gesprochen, in der die Sauerländer sogar Spitzenreiter sind.

„So effizient wie die Roosters ist keine andere Mannschaft“, sagt Thomas Schaefer, Eishockey-Experte vom „Iserlohner Kreisanzeiger“, in der aktuellen Podcast-Folge, die am Mittwochabend aufgenommen wurde.

Zudem wird über die Defensive debattiert, die sich in den vergangenen Spielen der Sauerländer steigerte. Marko Friedrich zieht in einem Kommentar einen Vergleich zur vergangenen Saison und stellt eine provokante Frage. Janick Schwendener, der in den zurückliegenden zwei Spielen im Tor stand, kommt ebenfalls zu Wort.

Ein anderes Thema ist Karsten Mende. Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall ist der ehemalige Manager der Iserlohn Roosters des Öfteren wieder bei Spielen der Sauerländer zu Gast. Wir erklären in der aktuellen Podcast-Folge, welche Rolle Mende einnimmt – oder auch nicht.