Auf diese Nachricht warteten die Fans der Iserlohn Roosters seit Monaten: Die Mannschaft des Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga steht wieder auf dem Eis. Am Dienstagvormittag bat Trainer Jason O’Leary zur ersten Einheit in der Eishalle am Seilersee. Auf einen Spieler muss der Coach aber noch für einige Tage verzichten. Der Grund: ein positiver Corona-Test.

Roosters: Raymond in Quarantäne

Bobby Raymond, in der vergangenen Saison Kapitän des Teams, erhielt beim obligatorischen Eingangstest am Sonntag ein positives Ergebnis und befindet sich seitdem in Quarantäne. „Er zeigt keinerlei Symptome und das Ergebnis war auch für ihn sehr überraschend“, sagte Felix Dötsch, Pressesprecher der Roosters, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es zeigt aber, dass unser System funktioniert. Ohne negativen Test gab es keinen Kontakt untereinander. Jetzt sind zusätzlich alle Sinne geschärft“, ergänzte Dötsch.

Wie es jetzt weitergeht für Raymond? Das empfiehlt seit kurzem das so genannte Return-to-play-Konzept der Deutschen Eishockey Liga. Diese entwarf es, nachdem bei Janik Möser, Ex-Spieler der Roosters und jetzt in Diensten der Grizzlys Wolfsburg, eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert wurde. Vorher hatte er sich mit dem Coronavirus infiziert.

Eine Empfehlung

Entstanden ist ein Algorithmus zum Return-to-Play nach Covid-19-Erkrankung im Leistungssport – ähnlich wie bei Gehirnerschütterungen. Kern sind zehn Tage Isolation des betroffenen Spielers, anschließend erfolgt ein Training mit leichter Belastung. Die Herzfrequenz wir dann über sechs bis acht Tage gesteigert, bis der Spieler bei seiner normalen Belastung ist. Sobald erneute Symptome auftreten, beginnt alles von vorne.

Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb der DEL, sagte aber auch: „Wir werden diesen Algorithmus als Empfehlung in die Richtlinien mitaufnehmen, so dass es jeder Mannschaftsarzt sieht.“ Als Empfehlung – das heißt, dass letztendlich der Spieler und der Teamarzt entscheiden, wann der Zeitpunkt der Rückkehr gekommen ist.

Samstag Testspiel in Köln

Erstmal wird Raymond den Roosters fehlen. Am Samstag steht das erste Testspiel auswärts gegen die Kölner Haie an. Im Vorfeld werden Trainer und Spieler ein weiteres Mal getestet.