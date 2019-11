Eishockey Iserlohn Roosters enttäuschen bei 0:5-Pleite in Straubing

Straubing. Mit 0:5 verloren die Iserlohn Roosters in der DEL in Straubing. Nach der dritten Niederlage in Folge findet Trainer Jason O’Leary klare Worte.

Es standen nur noch wenige Sekunden auf der Uhr, die Partie war entschieden – trotzdem kochte in diesem Moment der komplette Frust hoch bei Anthony Peters. Vermutlich, weil ihm ein Gegenspieler nach dem fünften Gegentreffer an diesem Abend einen hämischen Spruch drückte. Also schubste Peters, Torwart der Iserlohn Roosters, seinen Gegenüber erst weg und drosch anschließend den Puck über die Eisfläche.