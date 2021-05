Iserlohn Roosters erste Europa-Station für Hubert Labrie

Iserlohn. Eine typische Verpflichtung der Iserlohn Roosters: Hubert Labrie verstärkt den Klub in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey Liga.

Die Iserlohn Roosters, die sich unlängst auch mit Meister-Spieler Kris Foucault von den Eisbären Berlin verstärkten, verpflichten zur kommenden Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga Hubert Labrie. Für den kanadischen Verteidiger sind die Roosters die erste Station außerhalb von Nordamerika. Zuvor spielte Labrie zehn Jahre lang in der AHL. In dieser Zeit absolvierte er über 500 Spiele und punktete 79 Mal. 2014 gewann er mit den Texas Stars den Calder Cup.

Roosters als Schritt nach Europa

„Er hat viele Jahre versucht, den Sprung in die NHL zu schaffen, möchte nun aber den Schritt nach Europa machen. Wir hatten offene und gute Gespräche und ihm gefällt der Weg, den wir gemeinsam gehen wollen“, erklärte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer, den Wechsel. „Für mich ist es ein guter Zeitpunkt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich habe nur Gutes über die DEL und die Roosters gehört deshalb war ich sehr froh über die guten Gespräche und die Möglichkeit, nach Iserlohn zu wechseln. Wir alle gemeinsam wollen nächste Saison das bestmögliche Ergebnis erzielen“, fügte Labrie an.

Der 29-Jährige war in den letzten beiden Jahren bei den Belleville Senators Assistenzkapitän und spielte zuvor bei den Hershey Bears und dem Hartford Wolf Pack mit Roosters-Topscorer Joe Whitney zusammen. In der kommenden Spielzeit wird Labrie mit der Rückennummer 16 auflaufen.

„Er hat Ruhe und eine starke Präsenz auf dem Eis. Seine große Stärke ist die Defensive, da darf es gerne auch mal etwas ruppiger werden. Er scheut keinen Zweikampf, blockt Schüsse und ist somit auch ein wertvoller Spieler in Unterzahl. Hubert geht auch bei Rückschlägen voran und beißt sich durch“, sagte Hommel noch über den Neuzugang.

Der Kader der Roosters

(Stand 28. Mai) Tor: Andreas Jenike (GER), Jonas Neffin (GER), Finn Becker (GER). - Verteidigung: Torsten Ankert (GER), Erik Buschmann (GER), Nils Elten (GER), Ryan O´Connor (CAN), Philip Riefers (GER), Simon Sezemsky (GER), Maxim Rausch (GER), Hubert Labrie (CAN). - Sturm: Brent Aubin (GER), Casey Bailey (USA), Taro Jentzsch (GER), Brent Raedeke (GER), Joe Whitney (USA), Yannick Proske (GER), John Broda (GER), Kris Foucault (CAN). - Trainer: Brad Tapper (CAN).

