Iserlohn Roosters feiern Sieg nach Grenier-Festspielen

Foto: Michael May

Casey Bailey (hier im Hinspiel in Aktion) machte das Spiel mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 nicht nur wieder spannend, sein Tor markierte den Wendepunkt dieser höchst unterhaltsamen Partie.

Iserlohn/Augsburg. Schnell liegt Iserlohn in Augsburg 0:2 hinten, dann muss auch noch Baxmann raus. Es folgt eine furiose Aufholjagd.

Drei „Big Points“ im Kampf um die Play-offs fuhren die Roosters bei den Augsburger Panthern ein. Matchwinner war Alex Grenier mit zwei Treffern und zwei Beihilfen. Damit endete eine sechs Spiele andauernde Durststrecke auf fremden Eis. „Das ganze Team hat gut und strukturiert gespielt. Chancen hatte ich in den letzten fünf Spielen, aber manchmal geht der Puck nicht rein. Ich hoffe, dass es in den nächsten Spielen so weiter läuft“, sagte Grenier bei „MagentaSport“.





Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 2:5 (2:0, 0:1, 0:4). Die Worte von Brent Aubin nach der 0:5-Pleite gegen Straubing hallten noch nach. „Wir werden Sonntag in Augsburg gewinnen.“ Und auch Jens Baxmann betonte: „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt.“ Mit einer Eiszeit am Sonntagmorgen, erneut neu formierten Reihen, aber ohne Steve Whitney wollte Brad Tapper das Vorhaben „Auswärtssieg“ in Augsburg angehen. Dort hat man zuletzt im September 2017 gewonnen..

Roosters setzen zunächst dort an, wo sie aufgehört haben

So setzte zwar Alex Grenier die erste Duftmarke, doch was bringt das, wenn wieder der Gegner im Gegenzug seine erste Chance zur Führung nutzt? Weil Erik Buschmann und Brent Raedeke orientierungslos waren und Torsten Ankert zudem nicht in Position war, hatte Maximilian Eisenmenger auch noch Zeit, Andreas Jenike auszuspielen und einzuschieben.

Nur 75 Sekunden später folgte der nächste Nackenschlag, als Jaroslav Hafenrichter Jake Weidner an der Bande aussteigen ließ und vors Tor zog. Dort stand McClure und tunnelte Jenike durch die Schoner, Ryan O’Connor agierte zu inkonsequent.

Sichtlich geschockt waren die Roosters, fanden offensiv in der Folge kaum noch statt, einzig das Unterzahl funktionierte. Dazu knockte Hafenrichter Jens Baxmann mit einem Blind-Site-Check gegen die Bande aus. Der Roosters-Verteidiger blieb benommen auf dem Eis liegen und wurde in die Kabine geführt. Erst 40 Sekunden vor Drittelende besaß Joel Lowry die erste Großchance, verzog aber im Abschluss. Die schlechte Nachricht war, dass Jens Baxmann nicht mehr weitermachen konnte. Nils Elten als siebter Verteidiger bekam im Mittelabschnitt nur einen Kurzeinsatz, ansonsten setzte Trainer Brad Tapper auf fünf Verteidiger. Die gute Nachricht war dagegen, dass die Roosters nun in der Partie waren und gleich die Chance zum Anschluss besaßen. Joe Whitney traf aber nur den Pfosten und kassierte kurz darauf eine unnötige Strafzeit wegen Beinstellens. Doch weil Augsburg sich auch nicht gerade diszipliniert verhielt, war viel Platz auf den Eis. Den nutzte Casey Bailey mit einen platzierten Schuss zum 1:2 – ein verdientes Tor.

Der Treffer gab den Roosters sichtlich Auftrieb und damit Chancen zum Ausgleich. Doch dagegen hatte AEV-Goalie Markus Keller etwas. Dreimal machte dieser drei hundertprozentige Chancen der Sauerländer zunichte – erst gegen Whitney und Bailey (27.), dann gegen Brent Raedeke (33.) und kurz vor der Pause im Powerplay erneut gegen Whitney.

Einzig durch individuelle Fehler im Aufbau gaben die Roosters den Gastgebern noch Möglichkeiten. „Wir sind näher dran, nur das 2:2 fehlt. Wir müssen unsere Chancen nutzen, wir sind auf einem guten Weg“, zeigte sich Erik Buschmann bei „MagentaSport“ optimistisch für den Schlussabschnitt. Er sollte recht behalten. Nach nur 55 Sekunden stocherte Lowry im Powerplay die Scheibe über die Linie. Im direkten Anschluss verpassten die Roosters in zwei weiteren Powerplays die Wende. Dazwischen rettete Jenike gegen Ex-Rooster Michael Clarke das 2:2 (46.), Hafenrichter verpasste zum Glück den Shorthander (48.) zur erneuten Augsburger Führung. Doch danach erlöste Alex Grenier die Roosters. Der Stürmer, der seit fünf Partien nicht gepunktet hatte, schnappte sich nach einem Offensivpatzer von Scott Valentine die Scheibe und verlud Keller im Abschluss zum 3:2. Und er legte nach. In der neutralen Zone schnappte sich Grenier die Scheibe und zirkelte sie zur Vorentscheidung an Keller vorbei. Bailey hatte gar noch das 5:2 auf dem Schläger (56.), das besorgte er dann mit einem Schuss ins leere Tor.