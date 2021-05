Iserlohn Roosters: Wen Torsten Ankert im Podcast lobt

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters arbeiten am neuen Kader. In der aktuellen Podcast-Folge schauen wir aber kurz zurück – unter anderem mit Marko Friedrich.

Mit der Niederlage im dritten Spiel des Play-off-Viertelfinales gegen die Eisbären Berlin endete für die Iserlohn Roosters eine besondere Saison. In der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ gibt es die geballte Analyse-Ladung in Form einer Einzelkritik. Ein bisschen wehmütig wird es, wenn Marko Friedrich die Höhepunkte seiner sieben Jahre im Sauerland Revue passieren lässt. Die Vorfreude auf die neue Saison steigt dadurch, dass Torsten Ankert über die Zukunft spricht.

Roosters: Kein Ende, ein Anfang

„Es war wichtig, dass Säulen der Mannschaft verlängert haben“, sagt Torsten Ankert, Kapitän der Roosters, unter anderem in der aktuellen Folge. „Alle haben das Bedürfnis, dass wir nicht am Ende angekommen sind, sondern dass mehr drin gewesen wäre. Daran wollen wir in der kommenden Saison anknüpfen“, ergänzt er. Heißt: Der Einzug ins Viertelfinale der DEL-Play-offs soll der Anfang für eine erfolgreiche Zukunft der Sauerländer sein.

Einen entscheidenden Verantwortlichen der Roosters lobt Ankert für seinen „mega Job“. Wie sehr die Abstiegsgefahr, die ab der kommenden Saison wieder in der DEL herrschen wird, in den Gedanken der Roosters herumspukt, verrät der Verteidiger aber auch.

Nicht mehr zum Team der Roosters wird in der Zukunft bekanntlich Marko Friedrich gehören. Wo er bald die Schlittschuhe schnüren wird, steht noch nicht fest. An ein Karriereende denkt der 27-Jährige aber noch nicht. „Der Tag wird kommen, ich möchte ihn aber noch ein bisschen hinausschieben. Ich habe mich nach der schweren Verletzung zurückgekämpft und fühlte mich zuletzt richtig gut auf dem Eis“, sagt Friedrich: „Es gibt keinen Grund, das Handtuch zu werfen.“ In der aktuellen Podcast-Folge erläutert er, warum er jetzt das Sauerland verlässt und welche Höhepunkte ihm immer in Erinnerung bleiben werden.

Thomas Schaefer, Eishockey-Experte des Iserlohner Kreisanzeigers, formuliert in der aktuellen Folge zudem eine Einzelkritik. Welcher Spieler in der Saison 2020/21 bei den Iserlohn Roosters überzeugte und welcher enttäuschte? Schaefer nimmt kein Blatt vor den Mund, wie üblich.

