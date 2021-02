Iserlohn Roosters: Im Podcast kritisiert Brück den Spielstil

Iserlohn. In der aktuellen Folge unseres Podcasts über die Iserlohn Roosters besprechen wir die Personalie O’Leary und nennen Kandidaten für die Nachfolge.

Im Frühjahr 2019 verpflichteten die Iserlohn Roosters den Trainer Jason O’Leary aus der Schweiz, um einen Neuanfang mit jungen Spielern zu starten. Im Frühjahr 2021, nach der aktuellen Saison, wird der 42-Jährige das Sauerland und die Deutsche Eishockey Liga verlassen und zurück in die Schweiz kehren. In der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ diskutieren wir, wie es zu der Trennung nach nur zwei Jahren kommt. Sind die Roosters doch nicht geduldig genug?

Eishockey-Experte Thomas Schaefer vom Iserlohner Kreisanzeiger beantwortet die Frage in der aktuellen Folge eindeutig. Er zieht auch einen Vergleich zur vorherigen Saison und sieht durchaus eine Steigerung innerhalb der Mannschaft. Zudem lägen die Roosters in puncto Saisonziel komplett im Soll.

Roosters: Brück übt Kritik

Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters, erklärt im Podcast unter anderem: „Mit der Punkteausbeute bin ich zufrieden. Es ist für mich nicht ganz so wichtig, ob wir Dritter, Zweiter, Fünfter oder Sechster sind. Wir sind noch sehr gut im Rennen. Auf der anderen Seite: Die Art und Weise wie wir teilweise Hockey spielen, die gefällt mir nicht. Das ist einfach so.“

Haben sich die Erwartungen an O’Leary und die Mannschaft plötzlich verändert? Und welche Rolle spielt der ehemalige Manager Karsten Mende im Hintergrund? Auch diese Fragen diskutieren wir in der aktuellen Podcast-Folge. Mit Blick auf das Auswärtsspiel in Wolfsburg kommentiert zudem Kapitän Torsten Ankert die Personalie O’Leary – erstaunlich professionell.

Wenn ein Trainer geht, folgt der nächste. Die Roosters arbeiten bereits an einer Lösung der Trainerfrage, sehen aber keinen Grund, in Hektik auszubrechen. „Der Zeitpunkt des Bekanntwerdens ist ungewöhnlich, weil es relativ früh in der Saison ist“, sagte Wolfgang Brück. Er ergänzte aber: „Ansonsten finde ich das gut, weil Klarheit herrscht. Wir werden jetzt die Zukunft positiv gestalten.“ Und wir verraten in der aktuellen Podcast-Folge, welche Trainer für die O’Leary-Nachfolge am Seilersee gehandelt werden.