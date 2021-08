Iserlohn Roosters: So geht die Rückkehr der Fans weiter

Bremerhaven/Iserlohn. Zwar verloren die Iserlohn Roosters das Finale in Bremerhaven, doch die Euphorie steigt. Warum an diesem Montag die Rückkehr der Fans weitergeht.

Vorbereitung? In diesem Moment sah es nicht danach aus, dass sich die Iserlohn Roosters und die Fischtown Pinguins Bremerhaven noch in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga befinden. In der Schlussphase des Endspiels um den swb-Cup kochten die Emotionen hoch und die Fäuste flogen, wenn auch nur kurz. Warum der Ausgang der Partie mit Blick auf diesen Montag allerdings nur noch eine Randnotiz ist.

Roosters: Vorverkauf startet

Am Freitag, 27. August, steht ab 19 Uhr das Heim-Testspiel gegen Grizzlys Wolfsburg an. Am Sonntag folgt um 14.30 Uhr das Heimspiel gegen die Kölner Haie mit anschließender Saisoneröffnung. Für Fans wichtig: Zu beiden Spielen dürfen die Roosters ihre Eissporthalle mit etwa 3.600 Zuschauern füllen. Und der Vorverkauf – beginnt am Montag, 23. August, ab 9 Uhr.

Tickets können ausschließlich im Online-Ticketshop der Roosters erworben werden. „Der Einlass in die Halle wird nur Besucher*innen gewährt, die einen Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen negativen Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, erbringen können“, teilten die Roosters unlängst mit. Außerdem: „Darüber hinaus herrscht nach dem Betreten der Eissporthalle eine vollumfängliche Maskenpflicht. Auf dem gebuchten Platz (unabhängig davon, ob Sitz- oder Stehplatz) sowie zum Verzehr von Speisen und Getränken kann die Maske abgenommen werden.“

Iserlohn Roosters: DEL-Klub trainiert unter Tapper wieder Iserlohn Roosters- DEL-Klub trainiert unter Tapper wieder

Die Kapazität der Saisoneröffnung im Außenbereich der Halle nach der Partie gegen Köln ist auf 1.200 Besucher beschränkt. Es muss ein separates Ticket im Online-Shop gekauft werden. „Auch hier setzen wir auf die Personalisierung. Darüber hinaus gelten die gleichen Hygienevorschriften wie beim Spiel zuvor“, erklärten die Roosters.

Sieg gegen die DEG

Die Auftritte in Bremerhaven dürften die Euphorie rund um die Mannschaft von Brad Tapper auf jeden Fall befeuern. , für den Casey Bailey und Sven Ziegler mit ihren Toren sowie Torwart Andy Jenike mit klasse Paraden sorgten, folgte zwar eine 2:3-Niederlage im Finale gegen Bremerhaven, doch die Roosters lieferten eine ansprechende Vorstellung ab.

Luke Adam verkürzte in der 40. Minute auf 1:2. Casey Bailey sorgte mit dem Tor zum 2:3 in der 52. Minute für eine spannende Schlussphase. Erst ein Wechselfehler rund um Roosters-Torwart Hannibal Weitzmann und in dessen Kielwasser eine Auseinandersetzung zwischen Iserlohns Brent Aubin und Pinguin Christian Wejse brachten die Sauerländer in den letzten Spielminuten um die Chance, die Partie doch noch drehen zu können.

