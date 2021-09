Iserlohn Roosters: So überrascht Brent Aubin im Podcast

So möchte Brent Aubin auch in dieser Saison für die Iserlohn Roosters jubeln. Im Podcast spricht er über den Einbürgerungstest.

Iserlohn. Ob Brent Aubin am Freitag für die Iserlohn Roosters aufläuft, ist offen. In unserem Podcast spricht er erstmals über seinen Einbürgerungstest.

Die Spannung steigt. An diesem Freitag (19.30 Uhr) beginnt für die Iserlohn Roosters mit dem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Zur Einstimmung haben wir eine weitere aktuelle Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ aufgenommen, in der unter anderem Brent Aubin erstmals über seinen Einbürgerungstest spricht.

Roosters: Hausaufgaben erledigt

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Brent hat seine gemacht. Es liegt nicht mehr in unserer Hand“, antwortete Felix Dötsch, Pressesprecher der Roosters, am Donnerstag auf die Frage, ob Brent Aubin in den Heimspielen gegen Nürnberg und am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin zum Einsatz komme.

Der Hintergrund ist bekannt: Nur mit einem deutschen Pass setzen die Roosters ihre Nummer vier ein. Doch der lässt auf sich warten, so dass Aubin das Schicksal von Travis Turnbull droht, der vor drei Jahren den Saisonauftakt verpasste, weil der deutsche Pass noch fehlte.

In der aktuellen Folge unseres Podcasts spricht Aubin erstmals über den absolvierten Einbürgerungstest und seine Vorbereitung darauf. Außerdem erklärt er, wieso das Dokument nicht nur aktuell, sondern vor allem für seine Zukunft wichtig ist. Aubin überrascht dabei mit seiner Aussprache auch Thomas Schaefer, den Eishockey-Experten vom „Iserlohner Kreisanzeiger“.

Roosters: Brück moniert Kaderbreite

In einem Interview mit dem „IKZ“ monierte Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Roosters, am Donnerstag, dass er sich einen noch breiter aufgestellten Kader gewünscht hätte. „Ich schaue mir derzeit genau an, ob der Kader so breit aufgestellt ist, wie ich es mir wünschen würde“, sagte der Roosters-Boss unter anderem: „Und dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.“ Darüber wird im Podcast ebenso gesprochen, wie die von Roosters-Trainer Brad Tapper ausgegebene Zielsetzung ein Thema ist.

„Da wir jedes Spiel gewinnen wollen, ist es die logische Konsequenz, dass die Iserlohn Roosters deutscher Meister werden“, sagte Tapper in einer Umfrage der dpa. In der aktuellen Podcast-Folge erklärt der 43-jährige Coach, den die Iserlohner Fans lieben, warum er eine solche Äußerung für ziemlich selbstverständlich hält. Wenngleich Tapper ergänzt: „Wir sind der Außenseiter, aber ich liebe das.“

