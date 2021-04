Bei Iserlohn Roosters dreht sich alles um die neue Saison

Iserlohn. Nach dem Play-off-Aus in Berlin laufen die Personalplanungen auf Hochtouren.

Sie hätten zu gern Vereinsgeschichte geschrieben und in diesen Tagen das Play-off-Halbfinale bestritten. Als erste Mannschaft der Iserlohn Roosters überhaupt. Doch der Kontrahent der Adler Mannheim heißt stattdessen Grizzlys Wolfsburg. Die Profis vom Seilersee wissen natürlich, dass die Best-of-three-Serie in der Corona-Saison andere Möglichkeiten eröffnet als es bei bis zu sieben Viertelfinalspielen in normalen Zeiten der Fall ist. Die Chance für den Außenseiter ist größer. Mit München und Bremerhaven haben zwei Klubs ihren Heimspielbonus nicht nutzen können und schieden aus, und die Mannheimer standen dicht davor.

„Die realistische Möglichkeit war da, aber wir hätten uns im zweiten Drittel eben etwas geschickter anstellen müssen“, blickt Wolfgang Brück, der Geschäftsführende Gesellschafter, auf das entscheidende dritte Spiel in Berlin zurück. Dass er unter dem Strich mit der Saison der Roosters zufrieden ist, steht außer Frage, und er bettet diese in die schwierige Gesamtsituation ein. „Es war lange ungewiss, ob wir überhaupt spielen würden, und es war sicher die richtige Entscheidung, dass die DEL Präsenz gezeigt hat.“ Ein Lob richtet er an die Liga und die Klubs, weil es kaum coronabedingte Störungen des geplanten Ablaufs gab. Das sah in anderen Sportarten in den letzten Monaten anders aus.

Das Viertelfinal-Aus wird nach Überzeugung des Klubchefs dazu führen, dass man sich Gedanken macht, wie breit der Kader künftig aufgestellt sein muss. „Wenn man nach 52 oder demnächst vielleicht sogar 56 Spielen mit dem letzten Atemzug durchs Ziel geht und dann in den Play-offs, der schönsten Zeit des Jahres, nicht mehr genug Luft hat, dann muss man versuchen, etwas zu ändern.“ Weil verletzungsbedingte Ausfälle immer einkalkuliert werden müssen, wäre ein größerer Kader die logische Konsequenz.

Es spricht einiges für Vertrauen zu Brad Tapper

An dessen Zusammenstellung für die Saison 2021/22 wird derzeit gearbeitet, und das Budget liegt fest. Einnahmen aus dem Ticketing bleiben weiterhin die unbekannte Größe, und Brück will keine Angaben machen, ob und in welcher Größenordnung überhaupt mit Zuschauereinnahmen kalkuliert wird. Er betont, dass man sehr früh begonnen habe, den Finanzplan für die kommende Saison zu erstellen und auf dieser Basis nun die Personalplanungen betreiben kann. „Die Rahmenbedingungen werden sich in sechs oder acht Wochen wohl nicht grundlegend ändern“, fügt er hinzu. Mit vollen Hallen noch in diesem Jahr rechnet er nicht.

Am Seilersee ist die Eisfläche jetzt verlassen, aber die Profis sind geschlossen vor Ort. In diesen Tagen werden schließlich die Personalfragen geklärt, und die zentrale dreht sich um die Trainerposition. Eine offizielle Aussage gibt es noch nicht, aber wenn man Andeutungen und Zwischentöne richtig deutet, dann wird Brad Tapper als Cheftrainer weiterarbeiten. Vom aktuellen Kader ist Torhüter Andreas Jenike noch bis 2024 an die Roosters gebunden, einen Vertrag für die kommende Saison haben offenbar die Verteidiger Torsten Ankert, Philip Riefers und Erik Buschmann, dazu die Nachwuchsstürmer Yannik Proske und Taro Jentzsch. Vom Verein gibt es dazu aber keine Bestätigung. Wolfgang Brück betonte jedoch schon vor den Personalgesprächen, dass er guter Dinge sei, dass ein guter Teil dieser Mannschaft gehalten werden könne und es keine so große Fluktuation wie in den letzten Jahren geben müsse. Es kann also auch mit weiteren Spielern entsprechende Vereinbarungen geben. „Wir haben früher nach guten Spielzeiten erlebt, wie schwer es ist, wieder bei Null zu beginnen. Das wollen wir vermeiden“, setzt Brück auf mehr Kontinuität.

Die Schwierigkeiten einer Abschlussveranstaltung

Tim Fleischers Wechsel nach Nürnberg ist allerdings schon sicher und auch die Paradereihe mit den Topscorern Joe Whitney, Casey Bailey und Alexandre Grenier ist gesprengt, weil Letzterer seinem Ex-Trainer Jason O’Leary zu den SCL Tigers in die Schweiz folgt.

Eine Verabschiedung – ob nur für die Sommerpause oder für immer – ist aber auch in diesem Jahr schwierig. Bei einem Drive-in vor der Halle befürchten die Roosters zu großen Andrang, und das Team dürfte sich auch nicht geschlossen den Fans präsentieren. Derzeit wird beraten, ob und in welcher Form eine Abschlussveranstaltung möglich ist. Denkbar ist aber auch, dass man erst zur Saisoneröffnung 21/22 wieder etwas auf die Beine stellt.