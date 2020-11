Jonathan Lobe neuer Damentrainer der Menden Mambas

Die Skaterhockey-Herren des Mendener SC Mambas befinden sich in der Coronapause (in diesem Monat dürfen Amateurmannschaften weder trainieren noch spielen) und müssen sich in Sachen Trainingsauftakt weiter in Geduld üben. So wollten eigentlich die Hönnestadter am Dienstag (10. November) um 19.30 Uhr im Zöpidrom Sümmern in die Vorbereitung starten, doch der Termin muss verschoben werden. Nun soll, wenn es die Corona-Pandemie zulässt, die erste Einheit zusammen mit der Reserve am 1. Dezember um 20.30 Uhr an gleicher Stelle steigen.

„Die Regelung ist nicht ganz glücklich. Es hätte auch auf kleine Trainingsgruppen reduziert werden können, aber ich bin kein Virologe. Man wird sich dabei schon etwas gedacht haben“, sagte Mambas- Coach Till Linke, der im Januar 2021 im Trainerbereich den C-Lehrgang absolvieren möchte.

Zwei Neuzugänge im Gespräch

Der MSC hofft auf zwei Neuzugänge, aber noch ist nichts spruchreif. Aus der zweiten Herrenmannschaft soll Tobias Pressler an den Kader der ersten Mannschaft herangeführt werden und macht die komplette Vorbereitung beim Zweitligisten mit.

Die Mambas haben zudem einen Antrag gestellt (konnte bis zum 31. Oktober gemacht werden), um in der kommenden Saison in der Nord-Staffel um Punkte zu spielen. Der Start ist für den 6./7. März 2021 vorgesehen. Bei den MSC-Damen hat es bekanntlich auf der Kommandobrücke einen Wechsel gegeben. Jonathan Lobe (im Vorjahr Co-Trainer) wird Till Linke beerben und nun die Geschicke der Mannschaft leiten. Wie und ob es mit dem Team weitergeht, werden die Gespräche mit den Spielerinnen in den nächsten Wochen zeigen. Der Saisonstart bei den Damen ist für den 27./28. Februar 2021 terminiert worden.