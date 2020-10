Keine Fußballspiele mit Teams aus dem politischen Kreis Unna

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat zusammen mit dem FLVW-Kreis Unna/Hamm und seinen spielleitenden Stellen eine einheitliche Regelung zum Fußballspielbetrieb bis zum 25. Oktober getroffen. Demnach werden alle Partien von Mannschaften aus dem politischen Kreis Unna abgesetzt. Hintergrund ist die Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung, wonach in der Kontaktsportart Fußball der Spiel- und Wettbewerbsbetrieb untersagt ist.

Die Vereine sind am Donnerstag (15. Oktober) von den FLVW-Vizepräsidenten Manfred Schnieders (Amateurfußball) und Holger Bellinghoff (Jugend) über das Vorgehen informiert worden.

FLVW und Kreis Unna haben Verfügung konkretisiert

Der politische Kreis Unna hat mit einer Allgemeinverfügung ab dem 11. Oktober 2020 Kontaktsport untersagt. Im Dialog zwischen dem FLVW und dem Kreis Unna konnte die Verfügung konkretisiert werden. Die Allgemeinverfügung ab 15. Oktober beinhaltet für den Kontaktsport folgende Regelung bis einschließlich zum 25. Oktober 2020:

Kompletter Spiel- und Wettbewerbsbetrieb ist untersagt

„In der Kontaktsportart Fußball ist der komplette Spiel- und Wettbewerbsbetrieb untersagt. Der Trainingsbetrieb ist gestattet, sofern dieser kontaktlos unter Einhaltung der Vorgaben Corona-Schutz-Verordnung stattfindet. In der Kontaktsportart Fußball wird zudem dringend empfohlen, zur Eindämmung des Infektionsgeschehens auf die Teilnahme am Spiel-, Wettbewerbs- und Trainingsbetrieb außerhalb des Kreises Unna zu verzichten.“

Zum politischen Kreis Unna gehören die Städte Bergkamen, Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Lünen, Schwerte, Selm, Unna und Werne. Demnach erstreckt sich der Geltungsbereich der Vereine über den FLVW-Kreis Unna/Hamm hinaus (Dortmund, Iserlohn und Münster).

In den Iserlohner Kreisligen sind Spiele bereits abgesetzt worden

So sind in der Iserlohner Kreisliga A die für das bevorstehende Wochenende angesetzten Begegnungen zwischen dem ASV Letmathe II und der SG Eintracht Ergste sowie zwischen Holzpfosten Schwerte und VTS Iserlohn abgesagt worden. In der Iserlohner Kreisliga B West ist die für das Wochenende geplante Partie zwischen VfL Lasbeck und Eintracht Ergste II abgesetzt worden. In der Iserlohner Kreisliga C sind folgende Spiele für das bevorstehende Wochenende abgesagt worden: SF Sümmern II – TuS Wandhofen, Iserlohner TS III – Geisecker SV III, Holzpfosten Schwerte II – VfK Iserlohn II und SF Oestrich II – Eintracht Ergste III.

Den Vereinen des politischen Kreises Unna wird die Durchführung von Freundschaftsspielen - unabhängig, ob als Heim- oder Auswärtsspiel - bis einschließlich 25. Oktober 2020 untersagt.