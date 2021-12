Kinderturnen: Vereine freuen sich über regen Zulauf

Menden/Balve. Nach der langen Corona-Pause ist die Nachfrage im Bereich Kinderturnen noch einmal angestiegen.

Dass Kinder seit dem Beginn der Corona-Pandemie am meisten leiden mussten, ist keine neue Erkenntnis. Der Verzicht auf viele Hobbys und Gewohnheiten war hoch. Nicht nur im privaten Bereich, auch beim Sport. Vor der Pandemie erfreuten sich Kinderturngruppen in den Vereinen großer Beliebtheit. Wie hat sich das Interesse nun entwickelt?

Der Jahresausklang fand am Montag statt. „Wir haben unsere Gruppen am Montag geschlossen. Eigentlich wollten wir diese Woche noch durchziehen, haben uns aber dann entschlossen, am Montag letztmalig für dieses Jahr in die Halle zu gehen“, erklärt Jana Blome vom TuS Lendringsen. Die Trainerin der Turnerriege ist als Übungsleiterin auch für das Kinderturnen im Verein zuständig. Während der langen Pause hat sich der Verein einiges einfallen lassen, um die Kinder bei Laune zu halten.

Online-Training während Schließung

„Wir haben Online-Trainings eingeführt via Zoom, um den Kindern ein Angebot zu machen“, erklärt Blome. Als Präsenzveranstaltungen wieder möglich waren, ging der Verein zunächst ins Biebertal und trainierte im Freien. „Das war natürlich was anderes als in der Halle, aber immerhin konnten wir den Kindern etwas anbieten“, betont Blome. Durch die lange Pause hat es auch einige Kinder gegeben, die nicht mehr an den Angeboten teilgenommen haben. Doch das waren Ausnahmen.

Die Gruppen des TuS Lendringsen sind voll. „Seit wir wieder in der Halle sind, sind die Anfragen wieder gestiegen. Zwei bis drei kommen wöchentlich bei uns an und fragen nach freien Plätzen“, verrät die Lendringserin. Der Verein versucht die Gruppen aktuell recht klein zu halten, um die Abstände und Hygienemaßnahmen gewährleisten zu können. „Wenn die Kinder in die Halle kommen, müssen sie sich über einen QR-Code registrieren. Bevor sie anfangen, müssen die Hände desinfiziert werden. Bis zum Beginn der Übungsstunde gilt Maskenpflicht. Inzwischen klappt das auch reibungslos. Unsere Übungsleiter tragen FFP2-Masken, um eine noch höhere Sicherheit zu bieten“, beschreibt Jana Blome den aktuellen Zustand.

Wartelisten für Nachrücker

Auch beim TV Sauerlandia Garbeck spielt das Kinderturnen eine große Rolle. Übungsleiterin Gaby Wagner kann sich vor Anfragen kaum retten. „Wir arbeiten schon mit Wartelisten. Es ist ähnlich wie bei Schwimmkursen, wir haben deutlich mehr Anfragen als wir bewerkstelligen können“, verrät die Garbeckerin. Drei Gruppen mit jeweils 20 Kindern betreut sie inzwischen. „Uns fehlt es vor allem an Übungsleitern, um weitere Gruppen anbieten zu können. Leider ist es nicht mehr so einfach, Übungsleiter zu finden“, weiß Gaby Wagner. Ähnliche Auflagen wie in Lendringsen gibt es auch in Garbeck.

