Klare Zielsetzung der SF Hüingsen: Nach oben orientieren

In dieser Woche ist Giancarlo Fiore auf Distanz zu seiner Mannschaft gegangen. Das bedeutet allerdings nicht, dass „Django“ genug von den Fußballern der Sportfreunde Hüingsen hat. Der Coach war beruflich verhindert und konnte so die anstehenden Trainingseinheiten des Bezirksligisten vor dem morgigen Heimspiel gegen die TSK Hohenlimburg (Anstoß 15.30 Uhr) nicht leiten. Dieses überließ er seinen Bruder und Co-Trainer Marco Fiore.

Coach stärkt Team den Rücken

„Wir wissen alle, dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen“, ist für dem Hüingser Trainer die Situation rund um das Ohl unverändert. Der Italiener wird aber auch nicht müde, seiner Mannschaft den Rücken zu stärken. „Die Mannschaft ist ja selbst mit sich unzufrieden. Da haben die Jungs in dieser Woche noch drüber geredet“, ist man in der „Republik“ ein wenig unglücklich über den bisherigen Saisonverlauf.

So präsentierten sich die Sportfreunde am vergangenen Sonntag beim Gastspiel in Deilinghofen ordentlich. „Aber in den entscheidenden Momenten fehlt im Moment einfach etwas. Defensiv kassieren wir einfach zu viele einfache Tore. Und vor dem gegnerischen Gehäuse lassen wir einfach zu viele Möglichkeiten aus“, resümiert der Coach der Sportfreunde.

Es ist für Fiore auch keine Frage der Qualität des Kaders. „Die Jungs haben schon oft genug gezeigt, dass sie es können. Das ist im Moment eine Kopfsache“, fordert Giuseppe Fiore die notwendige Geduld mit seiner Mannschaft. „Ich jedenfalls habe sie“, sagt der Trainer.

Dass der Durchhänger seiner Mannschaft ausgerechnet mit dem Sieg im Kreispokal gegen Borussia Dröschede begann, mag „Django“ Fiore nicht mehr groß thematisieren. „Der Pokal muss raus aus den Köpfen. Das war ein schöner Bonus“, legt Fiore die Erinnerung an ein Stück Vereinsgeschichte zu den Akten.

Westfalenpokal zunächst ausblenden

Und auch das erste Westfalenpokal-Spiel am 31. Oktober gegen den TuS Langenholthausen setzt er auf den Index. „Das kann und darf bis zum Spieltag kein Thema sein“, fokussiert er den Blick seiner Mannschaft allein auf die Meisterschaft.

Dort will man so schnell wie möglich sich in der Staffel 6 nach oben orientieren. „Wir sind immer am besten gefahren, wenn wir nur auf uns geschaut haben. Sich mit dem Gegner zu beschäftigen, bringt uns da nicht viel weiter. Wir müssen einfach unsere Stärken abrufen“, stärkt Giancarlo Fiore seinem Team den Rücken.

Hoffen auf das nötige Selbstvertrauen

Dass er im offensiven Bereich mit Volkan Bodur eine zusätzliche Alternative bekommt, sieht „Django“ Fiore als positives Zeichen. Der Türke fehlte zuletzt in vier Spielen nach seiner Roten Karte im Pokalfinale gegen Dröschede. „Dass er wieder dabei ist, wird der Mannschaft gut tun“, so der Hüingser Trainer.

Jetzt hofft der ehemalige Coach darauf, dass seine Mannschaft mit dem notwendigen Selbstvertrauen das dritte Heimspiel angeht. Der TSK Hohenlimburg belegt nach vier Spieltagen mit vier Punkten derzeit den neunten Tabellenplatz.

Zuhause rissen die Sportfreunde Hüingsen bislang keine Bäume aus. Ein Zähler aus dem 2:2 gegen den VfB Schwelm steht auf dem Hüingser Punktekonto.

Gegen eine Aufstockung hätte wohl niemand im Ohl etwas einzuwenden.