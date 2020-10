Kniffliges Spiel für BSV Menden am Sonntag in Wenden

Menden. Gastspiel am Sonntag beim VSV Wenden. Kaffeehaus-Atmosphäre ist nicht zu erwarten. Das sagt BSV-Trainer Kevin Hines zum Auswärtsspiel.

Der Spielplan der Staffel 2 der Landesliga sieht für die Fußballer des BSV Menden mal wieder einen Auswärtstermin vor. Am Sonntag (4. Oktober) zieht es den Hönnestädter Branchenführer in den Kreis Olpe nach Wenden. Dort ist man um 15 Uhr auf dem Sportplatz Schönau beim VSV Wenden zu Gast.

Ein Gegner, der in der Vergangenheit nicht gerade Kaffeehaus-Atmosphäre stand. Und das dürfte auch am Sonntag der Fall sein. „Die stehen schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand“, weiß BSV-Trainer Kevin Hines, dass man sich im „Wendschen“ einen besseren Start in die Saison erhofft hatte.

Enttäuschung nach Niederlage gegen Drolshagen förmlich greifbar

Aber da geht es ja den heimischen Fußballern nicht unbedingt viel besser. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den SC Drolshagen war die Enttäuschung beim Anhang des BSV Menden deutlich greifbar. BSV-Trainer Kevin Hines ist das schon bewusst. Der Iserlohner mag aber nicht in irgendwelche Klagegesänge einstimmen. „Ich stehe hinter meiner Mannschaft. Sie ist sehr intelligent und arbeitet gut“, sieht Kevin Hines keinen Grund für irgendwelchen Aktionismus. „Natürlich sind 13 Gegentore in vier Spielen einfach zu viel. Man muss aber auch sagen, dass unsere Gegner im Moment unheimlich effektiv gegen uns sind. Drolshagen hat viereinhalb Chancen und macht daraus drei Tore“, blickt Hines noch einmal auf das vergangene Spiel zurück.

BSV will sich nicht von seinem Weg abbringen lassen

Die Fußballer vom Oesberner Weg wollen sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen. „Wir werden ruhig weiter arbeiten“, hält Kevin Hines nichts davon, den eingeschlagenen Weg zu ändern. Geduld ist angesagt - auch beim kniffligen Auswärtsspiel in Wenden.