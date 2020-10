Komplimente für den BSV Menden an einem schönen Sonntag

Menden. Für die Fußballer des BSV Menden hat sich der Ausflug in den Kreis Olpe richtig gelohnt. So sieht der Spielverlauf in Wenden aus.

Das war ein schöner Sonntag in der Schönau! Für die Fußballer des BSV Menden hat sich der Ausflug in den Kreis Olpe richtig gelohnt. Vom Besuch beim VSV Wenden kehrte der heimische Landesligist mit einem hochverdienten 4:1 (2:0)-Erfolg in die Hönnestadt zurück.

„Das war ein sehr gutes Auswärtsspiel meiner Mannschaft. Die Jungs waren sehr diszipliniert und haben sich den Erfolg auch spielerisch verdient“, war BSV-Trainer Kevin Hines hochzufrieden. In der vergangenen Woche waren bei der 2:3-Niederlage im Heimspiel gegen den SC Drolshagen die Leichtsinnsfehler in der Abwehr noch das Thema. Gestern war das kein Thema.

Die Rot-Weißen traten sehr diszipliniert auf und bekamen die Partie gegen den Gastgeber sehr schnell in den Griff. In der 24. Minute sollte das geduldige Spiel der Hönnestädter belohnt werden. Ayoub Alaiz brachte mit seinem sechsten Saisontor den BSV mit 1:0 in Führung. Als dann in der 40. Minute Mike Davids auf 2:0 erhöhte, war klar, dass das ein erfolgreiches Gastspiel für den BSV werden sollte. Das 3:0 von Mike Davids (57.) sollte dann die letzten Zweifel beseitigen.

Souverän gespielt

Die Gastgeber konnten zwar noch durch Schilamow zum zwischenzeitlichen 1:3 verkürzen (65.). Das sollte es aber auch gewesen sein, Menden spielte souverän die Zeit herunter. Tom Jenke setzte mit dem Treffer zum 4:1 den Schlusspunkt (88.).

„Ganz großes Kompliment an meine Mannschaft“ , freute sich Kevin Hines riesig über den Erfolg.

BSV: Schmale; Jenusch, Hachmann, Tim Kießler, Steudle (90. Gerlach), Davids, Alaiz (66. Alaiz), Leclaire (71. Jenke), Jan Kießler, Hoffmann (88. Krowczynski).