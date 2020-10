Kooperation mit dem Kreis Unna auf eine neue Basis gestellt

Fröndenberg. Landrat Michael Makiolla hat am vergangenen Montag die neue Vereinbarung mit dem KreisSportBund Unna unterzeichnet.

Die Kooperation zwischen dem Kreis Unna und dem KreisSportBund Unna (KSB) wird auf eine neue Basis gestellt.

Landrat Michael Makiolla hat am vergangenen Montag die Vereinbarung mit dem KSB unterzeichnet. Im Vertrag geregelt ist die Neuausrichtung der Zusammenarbeit zwischen Kreis und KSB. Der neue Vertrag löst die beiden bestehenden Vereinbarungen (Kooperationsvertrag Sport aus dem Jahr 2011 und Kooperationsvertrag Schulsport aus dem Jahr 2017) ab.

Vernetzung der Sportvereine

Der KSB kümmert sich seit vielen Jahren im Auftrag des Kreises unter anderem um die Förderung des Schulsports und um die Vernetzung der Sportvereine untereinander und mit anderen Einrichtungen im Kreis Unna. Im Gegenzug gibt es dafür eine jährliche Förderung durch den Kreis Unna.

In den vergangenen Jahren hatte der Kreis Unna dem KSB für die Erledigung dieser Ausgaben jährlich 235.000 Euro überwiesen. In diesem Jahr gab es darüber hinaus einmalig 30.000 Euro, um insbesondere gestiegene Personalkosten abzufedern und den Kreistagsbeschluss aus Dezember 2019, nach dem die Form der Zusammenarbeit neu auszurichten war. Der Kreis trägt dem Bedarf nach mehr Personal, Geld für Raummieten und einer Sachkostenpauschale Rechnung und will die Mittel ab 2021 auf zunächst rund 314.500 Euro pro Jahr erhöhen. Infos auch unter: www.kreissportbund-unna.de