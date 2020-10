„Kracherspiel“ zum Debüt von Neuzugang Robin Hoffmann

Balve. Der Spitzenreiter ist am Sonntag in der Düsterloh-Arena zu Gast. Ein Spieler des TuS Langenholthausen wird die Blicke jedoch auf sich ziehen.

Fußball-Landesligist TuS Langenholthausen hat sich exzellent verstärkt. Robin Hoffmann ist vom Regionalligisten Rot-Weiß Ahlen mit sofortiger Wirkung in die Düsterloh-Arena gewechselt. Der 29-Jährige gibt am Sonntag im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SC Obersprockhövel um 15 Uhr seine mit Spannung erwartete Premiere im TuS-Trikot.

Super von den neuen Teamkollegen aufgenommen worden

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will nicht gewinnen. Eben deshalb gehe ich auf den Platz. Ich gehe davon aus, dass es klappen wird“, sagte Robin Hoffmann, der im defensiven zentralen Mittelfeld spielt. Berührungsängste bei den ersten Trainingsabenden gab es nicht. „Die Mannschaft mich super gut aufgenommen“, skizziert Robin Hoffmann, der als Vertriebsleiter bei einem Personaldienstleister arbeitet, die Auftaktphase. Sicherlich war es für den Neuzugang ein dickes Plus, dass er die Langenholthausener Dominik Beutler, Jan Apolinarski und Tim Rademacher schon länger kennt. „Und Trainer Ulli Mayer kenne ich auch“, fügte Robin Hoffmann an und weiter: „Die Jungs sind wirklich cool drauf.“

Co-Trainer Tim Rademacher hat den Kontakt zum Regionalliga-Spieler geknüpft

Den Kontakt zwischen Langenholthausen und Hoffmann hat Tim Rademacher, spielender Co-Trainer des TuS, hergestellt. „Tim kenne ich noch aus Westfalenliga-Zeiten beim SuS Langscheid/Enkhausen“, erläuterte Robin Hoffmann. Nach Langscheid folgten für ihn die Stationen in Ennepetal, Rhynern, Lippstadt, ASC 09 Dortmund und schließlich Ahlen. Beim Regionalligisten aus Ahlen hat er nach drei Monaten darum gebeten, seinen Vertrag aufzulösen. Jetzt setzt er seine Karriere in Langenholthausen fort.

Anspannung vor jedem Spiel hoch

Aufgeregt vor dem ersten Spiel im Trikot des TuS Langenholthausen ist der Routinier nicht wirklich. „Vor jedem Spiel ist bei mir die Anspannung ohnehin groß. Das ist auch gut so. Ich freue mich, dass gleich ein Kracherspiel auf dem Programm steht“, blickt nicht nur Robin Hoffmann erwartungsvoll auf das Heimspiel. Noch einen Wunsch hat der Neuzugang: „Dass alle Mitspieler und ich auf jeden Fall gesund bleiben und dass wir eine möglichst erfolgreiche Saison spielen.“

Langenholthausen stellt sich auf harte Gegenwehr ein

Die Langenholthausener stellen sich am Sonntag auf eine harte Gegenwehr ein. „Obersprockhövel ist schon im letzten Jahr gut gewesen. Jetzt steht der Club schon wieder auf Platz eins“, sagte Tim Rademacher und weiter: „Wir müssen alles reinhauen und versuchen, Obersprockhövel zu ärgern.“ Wesentlich wird es darauf ankommen, dass Fehler minimiert werden. „Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren“, machte der spielende Co-Trainer deutlich.

Patrick Kaminski (Oberschenkelprobleme) fällt aus. Ebenso aufgrund ihrer Sperre nach der Gelb-Roten Karte stehen Tim Schulte-Schmale und Gian Marco de Luca nicht zur Verfügung.