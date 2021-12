Kreisliga A Arnsberg: SG Balve/Garbeck siegt im Spitzenspiel

Balve. In der Kreisliga A Arnsberg verliert der TuS Langenholthausen II. Die SG Holzen/Eisborn muss sich mit einem Remis zufrieden geben.

Auf dem Papier war es ein durchwachsener Spieltag für die heimischen A-Ligisten. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage gab es für die Kicker aus Balve. Dabei ragt vor allem der Sieg der SG Balve/Garbeck heraus. Die Fußballer des Fusionsklubs haben sich mit dem Sieg im Spitzenspiel gegen den SV Affeln erst einmal auf Rang drei festgesetzt.

SG Balve/Garbeck - SV Affeln 2:0 (1:0). Der Garbecker Holloh erlebte eine sehr kampfbetonte Partie. Die SG nutzte ihre kämpferische Überlegenheit durch Treffer von Matthias Haarmann und Benjamin Kelch zu einem mehr als verdienten 2:0-Sieg. Der beschert der SG Balve/Garbeck jetzt einen Vorsprung von vier Zählern auf den vierten Tabellenplatz.

SV Bachum/Bergheim - TuS Langenholthausen II 4:2 (3:1). Eine Nummer zu groß war am gestrigen Sonntag die Vertretung des SV Bachum/Bergheim für die Zweitvertretung des TuS Langenholthausens. Pascal Jäkel, Spieler des SV Bachum-Bergheim, brachte das Kunststück fertig, gleich in beide Tore zu treffen. Erst markierte er in der 22. Minute per Eigentor den Ausgleichstreffer zum 1:1. Vier Minuten später traf er zum 2:1 für Bachum/Bergheim. Trotzdem konnte sich der Gastgeber gegen die Zweitvertretung vom Düsterloh mit 4:2 durchsetzen.

SV Hüsten 09 - SG Holzen/Eisborn 2:2 (1:2). Eigentlich ein ärgerlicher Ausgang für die Fußballer aus Holzen und Eisborn. Bis sieben Minuten vor dem Schlusspfiff lag die SG nach Toren von Max Tillmann und Rüth (36./41.) bei einem Gegentor von Kern (28.) mit 2:1 vorn. Doch dann riss das Tor von Kuhla (83.) die heimischen Kicker raus allen Träumen. Die SG musste sich mit einem Remis zufrieden geben.

