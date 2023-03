Kreisliga A: Joker Jasper sichert Derbysieg

Menden/Balve. Einen überraschenden Erfolg feiert der SV Oesbern in Bösperde. In Balve geht der Blick der SG immer weiter nach unten.

Drei Siege, drei bittere Niederlagen und ein Derbyheld. Was in den Fußball-A-Kreisligen passiert ist.



Kreisliga A Iserlohn: DJK SG Bösperde – SV Oesbern 1:2 (1:1). Die Zuschauer am Gemeindesportplatz sahen ein Spiel, das bis zur letzten Sekunde von Spannung geprägt war. Nachdem Joscha Niehoff den Gast in der elften Minute in Führung bringen konnte, gelang Robin Küffner (27.) noch vor der Pause der Ausgleich. Joker Sebastian Jasper durfte dann in der 90+2. Minute den Siegtreffer für den SVÖ bejubeln.

„Eigentlich war die erste Halbzeit recht ausgeglichen, wobei wir mit Sicherheit die besseren Chancen hatten. Da hätten wir die Führung schonfrüher ausbauen können. In der zweiten Hälfte hatte Bösperde mehr Ballbesitz, aber da waren viele lange Bälle dabei“, erklärt Oesbern Trainer Michael Albrecht den Spielverlauf. „Wir sind einfach froh, dass wir uns endlich mal belohnen konnten. Das war ein richtig geiler Fight“, freut sich der Gästecoach über die drei Punkte.



VTS Iserlohn – Sportfreunde Hüingsen II 3:2 (2:1). Auch in Iserlohn ging es spannend zu. Dem Gastgeber gelang es bereits in der zehnten Minute durch Mesut Yilmaz in Führung zu gehen. Metin Senel (17.) baute die Führung noch weiter aus. Noch vor der Pause gelang Niclas Palmer (26.) der Anschlusstreffer, um damit auf 1:2 aus Hüingser Sicht zu verkürzen.

Erst in der Endphase konnte Berkan Sentürk (80.) mit dem dritten VTS-Treffer die Entscheidung herbeiführen. Lehmanns 2:3 zwei Minuten später reichte nicht mehr, um einen Punkt mitzunehmen.



BSV Lendringsen – SSV Kalthof 1:2 (1:1). Der BSV Lendringsen musste am Sonntag eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Damit verpasste es die Moala-Elf, sich vom Tabellenzweiten Vatanspor Hemer abzusetzen und so die Tabellenführung weiter zu festigen.

In einem engen Spiel entschieden zwei Treffer von Marc Andre Schwab (34./80.) das Spiel zugunsten des SSV Kalthof. Malik Ahaduts (45.) Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 reichte am Ende nicht. „Spielerisch war das wirklich top von meiner Mannschaft. Wir waren das ganze Spiel über dominant und auch mit Zug zum Tor. Aber unsere Chancenverwertung war katastrophal. Wir hatten Chancen für zwei Spiele. Und beim letzten Tor laden wir den Gegner sogar noch zum Siegtreffer ein. Das ärgert mich“, schildert Lendringsens Übungsleiter Ahmed Moala das Spielgeschehen.



VfL Platte Heide – SG Hemer 2 3:1 (1:0). Mit diesem wichtigen Dreier konnte sich der VfL Platte Heide sich den dritten Tabellenplatz zurückerobern. Damit hat das Team von Trainerduo Gorski/ Smelich immer noch alle Chancen im Meisterschaftsrennen. Durch ein Eigentor gingen die Hausherren in Führung. Die Tore von Hesse und Rausch in der zweiten Halbzeit brachten dann die Entscheidung. „Das war definitiv ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, der durchaus noch höher hätte ausfallen können. Die Chancen dafür hatten wir“, freut sich Lukas Gorski über den Heimsieg.



Kreisliga A Arnsberg: TuS Sundern – SG Balve/ Garbeck 2:0 (2:0). Gegen den Tabellenletzten aus Sundern muss das Team von Korhan Oguz eine ärgerliche 0:2-Niederlage hinnehmen. Bereits in der 14. Spielminute gelang es Dominik Meisterjahn, den Gastgeber in Führung zu bringen. Ozgur Dogan stellte dann in der 37. Minute den 2:0- Endstand her. Die Spielgemeinschaft hat nun nach 19 Spielen 18 Punkte und belegt damit den zwölften Platz. Allerdings hat man nun auch nur noch zwei Punkte Vorsprung auf das Ligaschlusslicht aus Sundern.



SG Holzen/Eisborn – SSV Küntrop 4:0 (3:0). Dieser Sieg bestätigt die starke Saison der SG Holzen/Eisborn. Mit 4:0 schickte man den Tabellendreizehnten aus Küntrop wieder nach Hause. Schon nach zwei Minuten gelang es Jannik Nölke, die Weichen auf Sieg zu stellen. Timo Jürgens (26.) baute mit seinem Treffer die Führung der Hausherren weiter aus. Als Nölke mit seinem zweiten Tagestreffer in der 44. Minute wieder zuschlug, war die Partie schon so gut wie entschieden, Max Tillmann (58.) setzte mit seinem Tor den Schlusspunkt. „Der Sieg war auf jeden Fall verdient. Auch in der Höhe. Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend und dominant. Für uns ist es schön mal wieder zu Null zu spielen, das bringt immer Sicherheit“, freut sich Holzen/Eisborns Trainer Sriram Sivvaraj über den ungefährdeten Sieg.



TuS Rumbeck – TuS Langenholthausen II 2:5 (1:1). Den größten Hunger auf Tore hatten an diesem Wochenende die Spieler des TuS Langenholthausen II, die fünfmal trafen. Noah Plassmann brachte den Gast in der 20. Minute in Führung, die aber durch Mavin Ruf wieder egalisiert wurde.

Kurz nach der Pause war es wieder Plassmann (51.), der seine Farben zum Jubeln brachte. Diesmal dauerte es nur zwei Minuten bis Rumbeck in Form von Lukas Klemenz den Ausgleich erzielte. In den letzten zehn Minuten gelang es dem Gast aber noch, die drei Punkte auf den Düsterloh zu entführen. Nikolaj Diesendorf (81.), Marco Träger (87.) und Jonas Kolossa (90+1). brachten mit ihren Toren die Entscheidung zugunsten der Langenholthausener Reserve.

