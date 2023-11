Kreisliga A: Kimm hält BSV Lendringsen den Derbysieg fest

Menden/Balve Mit einem parierten Elfmeter in der Nachspielzeit holt die Mannschaft von Ahmed Moala drei Punkte beim VfL Platte Heide

Dass das Wetter langsam immer kritischer wird, mussten am Wochenende die Fußballer des A-Kreisligisten SG Beckum/Hövel/Mellen feststellen. Ihr ersehntes Derby gegen die SG Holzen/Eisborn musste am Sonntagmorgen abgesagt werden. Der Rasenplatz auf der Beckumer Hinsel war nach den Regenfällen der vergangenen Tage nicht mehr bespielbar. Einen Nachholtermin hat Staffelleiter Michael Ternes noch nicht angesetzt. In der Iserlohner Staffel stand bei den Mendener Mannschaften das Derby am Hülschenbrauck im Fokus. Die Spiele im Überblick:

Kreisliga A Iserlohn: VfL Platte Heide - BSV Lendringsen 0:1 (0:0). Kein schönes, aber ein äußerst spannendes Derby sahen die Zuschauer am Hülschenbrauck. „Es war von beiden Seiten eine kämpferisch starke Leistung“, resümierte Ahmed Moala, Trainer des BSV Lendringsen. Nachteil: Dadurch waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. „Wir hatten ein paar kleine Abschlüsse mehr in der ersten Halbzeit“, kratzte Moala die Chancen zusammen. In der zweiten Halbzeit gab es zumindest für seine Mannschaft was Zählbares. Nach 52 Minuten köpfte Diallo Mamadou eine Flanke aufs Platte Heider Tor. Den Kopfball parierte Thomas Jaskowski im Tor noch, aber gegen den folgenden Nachschuss des Lendringsers war er machtlos „Vorher hätte er schon treffen müssen, er hatte einige Chancen“, gestand Moala. Die größte Chance zum Ausgleich hatten die Hausherren dann buchstäblich in letzter Sekunde. In der fünften Minute der Nachspielzeit gab es noch einen Elfmeter für den VfL, den Lukas Kimm im Lendringser Tor jedoch parierte. „Das war brillant von ihm“, freute sich Ahmed Moala.

Es war von beiden Seiten eine kämpferisch starke Leistung. Ahmed Moala, Trainer des BSV Lendringsen, über das Derby beim VfL Platte Heide

SF Hüingsen II - FV Ihmert/Bredenbruch 2:2 (1:1). Zweimal gerieten die Hüingser gegen die Hemeraner in Rückstand, zweimal gelang der Ausgleich. Sören Augustin war in der ersten Halbzeit zum 1:1 erfolgreich. Im zweiten Durchgang sicherte Felix Janke drei Minuten vor dem Ende mit seinem 2:2 noch einen Punkt für die junge Mannschaft von Christian Rausch, die sich wieder teuer verkaufte.

SSV Kalthof - DJK Bösperde 3:2 (1:1). Der Saisonverlauf der DJK Bösperde gleicht einer Berg- und Talfahrt. Nachdem die Mannschaft von Thomas Albracht und Barry Alcock zuletzt drei Siege in Folge feierte und sich aus dem Tabellenkeller befreite, gab es am Sonntag wieder einen Rückschlag. Marc Andre Schwab sorgte mit seinem Treffer für die Kalthofer Führung. Mit dem Halbzeitpfiff war es Niklas Terbrüggen, der zum 1:1 ausglich. Nach dem Pausentee sah es zunächst gut aus für die DJK, die durch Carsten Rausch 2:1 vorne lag. Kaltho glich durch Mohamed Ahraou zunächst aus. Als sich alle Zuschauer schon mit der Punkteteilung abgefunden hatten, stand plötzlich Adonis Bahtiri frei und sorgte für den Kalthofer Sieg.

Kreisliga A Arnsberg; TuS Sundern II - TuS Langenholthausen- II 1:2 (0:1). Langsam aber sicher kommt der TuS Langenholthausen in der Kreisliga A besser in Schwung. Bereits am Freitag feierte die Mannschaft einen Auswärtssieg beim TuS Sundern. Nikolaj Diesendorf war nach 42 Minuten für die Gäste erfolgreich. Nach der Pause glich Jon Ibrahimi zunächst aus, bevor ein Eigentor von Danny Maag die drei Punkte für die Gäste sicherte.

SuS Westenfeld - SG Balve/Garbeck 3:0 (2:0). Bereits nach 22 Minuten war die Partie vorentschieden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren mit 2:0. Im Anschluss hielten sich die Balver noch wacker und verhinderten eine höhere Niederlage.

So geht es in den Kreisligen weiter Die kommenden Spiele für die A-Kreisligisten. Sonntag, 19. November:

Kreisliga A Iserlohn:

SF Hüingsen - Letmathe II (14.30 Uhr)

DJK Bösperde - VfL Platte Heide (15.15 Uhr)

Lendringsen - Vatanspor Hemer (15.30 Uhr) Kreisliga A Arnsberg:

SG Holzen/Eisborn - TuS Oeventrop

Langenholthausen II - Westenfeld

Balve/Gar. - FC Neheim-Erlenbru.

(alle um 15 Uhr)

