Menden Sportlich lief es jüngst eigentlich ziemlich gut für die B-Liga-Fußballer. Doch gegen Menden Türk brannten einigen Akteuren die Sicherungen durch.

Sportlich hätte in der B-Liga des Fußballkreises Iserlohn am Sonntag das Hönnestädter Derby zwischen dem GFV Olympos Menden und Menden Türk im Blickpunkt stehen sollen. Doch das 1:1 zwischen den beiden Lokalrivalen geriet schnell in den Hintergrund. Dafür sorgten drei Spieler von Olympos Menden. Der erste holte sich in der 53. Minute die Gelb-rote Karte bei Schiedsrichter Mustafa Celal Efe ab.

Vier Minuten später holte sich ein weiterer Olympos-Kicker die Rote Karte ab, wegen Beleidigung des Schiedsrichters. Dumm gelaufen, dass der Schiri die albanischen Schimpfwörter verstanden hat. Sieben Minuten vor dem Abpfiff der dritte Feldverweis: Ein Olympos-Kicker wurde tätlich gegenüber dem Schiedsrichter. Da dürfte reichlich Arbeit auf das Kreissportgericht zukommen. Die Vergehen gegenüber dem Schiedsrichter dürften vom Rechtsorgan des Fußballkreises geahndet werden. Besonders bitter ist das ganze für den GFV Olympos.

Zuletzt war der Verein sportlich auf einem guten Weg. Die Entwicklung wurde am Sonntag innerhalb von wenigen Minuten gebremst. Eine Entscheidung über die Höhe der Strafen dürfte es in den kommenden Tagen geben. Das Sportgericht gab wie erwartet keine Stellungnahme ab und verweist auf das schwebende Verfahren.

GFV Olympos Menden - Menden Türk 1:1 (0:0). 52 Minuten plätscherte die Partie zwischen den beiden Ortsrivalen vor sich hin. Dann rückten durch die Unsportlichkeiten der GFV-Kicker den Sport in den Hintergrund. Dann schien es doch noch eine Entscheidung zu geben: Volkan Karadag erzielte in der 80. Minute den 1:0-Führungstreffer für Menden Türk. Das sollte aber nicht das letzte Wort gewesen sein. In dreifacher Unterzahl traf Olympos durch Hugasvili zum Ausgleich.

Vatanspor Hemer II - BSV Menden II 2:6 (0:1). Reichlich was los war bei der Zweitvertretung des BSV Menden. Das Team von Mattijas Markovic hat das Toreschießen für sich entdeckt. Markovic (9., 66.), Tim Treese (50., 77.) sowie Haveloskyi (59.) und Myronow (75.) sorgten für das halbe Dutzend BSV-Tore.

