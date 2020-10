Langenholthausen: Zweiter Sieg in Folge – mit nur neun Mann

Der fünfte Spieltag der diesjährigen Saison endete für die Kicker des TuS Langenholthausen erfolgreich. So kam es zum Erfolg in Unterzahl.

Balve/Arpe-Wormbach. Der fünfte Spieltag der diesjährigen Saison endete für die Kicker des TuS Langenholthausen erfolgreich — besser hätte er kaum laufen können. In der Staffel 2 der Landesliga besuchte die Truppe vom Düsterloh den FC Arpe-Wormbach und fuhr mit drei Punkten nach Hause. Ein recht deutliches 3:1 zeigte die Tafel nach 90 Minuten. Für Aufregung sorgten zwei Gelb-Rote Karten für den überlegenen TuS LA.

„Besser hätte es nicht laufen können“, sagt Co-Trainer Tim Rademacher am Sonntagabend nach dem Auswärtsspiel. Schon vorher sei klar gewesen, dass es in diesem Spiel um die Zweikämpfe gehen würde. „Und da waren wir halt deutlich besser als Arpe.“ Nach vorne offensiv startete der TuS LA in die erste Halbzeit und konnte sich so klare Torchancen erkämpfen. In der 20. Minute gingen die Gäste durch Gian-Marco De Luca in Führung. „Und eigentlich hätte es schon vor der Pause 2:0 stehen müssen.“ Das 2:0 fiel dann aber doch erst in der zweiten Hälfte, und das auch recht spät. In der 69. Minute traf Lukas Kessler zum 2:0. „Das 2:1 war dann schon ein richtiger Sonntagsschuss“, sagt Rademacher zum Anschlusstreffer des FC durch Simon Bieker, der nur vier Minuten nach dem 2:0 fiel. Ein Spielstand, der dann für kurze Zeit in den Hintergrund rückte. „Da stand dann der Schiri im Mittelpunkt“, schildert Rademacher. Denn der gab den TuSlern nicht nur eine Gelb-Rote Karte, sondern gleich zwei. In der 73. Minute und in der dritten Minute der Nachspielzeit. „Und das waren beide keine gelb-würdigen Fouls, da war auch der Gäste-Trainer ganz der Meinung.“

Co-Trainer Tim Rademacher stellt ein astreines Zeugnis aus

Doch das Spiel geht ja weiter, und Gelb-Rot ist Gelb-Rot. Mit neun Mann ging es für die Langenholthausener weiter. „Dann wurde es natürlich nochmal spannend. Arpe hat viel nach vorne gespielt, aber wir haben wir haben auch gut verteidigt.“ Mit einem Konter gelang Lukas Kessler in der 94. Minute in Unterzahl sogar das 3:1. Abpfiff.

Auszusetzen hat Rademacher an dem Spiel seiner Jungs nichts. „Wir haben klasse gespielt, wie man auf Rasen spielen sollte. Hinten waren wir gut aufgestellt, und wir haben ohne viele Querpässe und so weiter klar nach vorne gedrängt“, erklärt der Coach. Und das habe Arpe nicht in den Griff bekommen.

„Das war eine richtig tolle Mannschaftsleistung. Da kann man heute echt keinen hervorheben“, lautet das Fazit des Co-Trainers. Als nächstes wartet nun Kreisligist SV Arnsberg im Kreispokal auf die Langenholthausener. „Das Spiel sollten wir natürlich gewinnen, allein schon wegen des Klassenunterschieds“, beschreibt Rademacher seine Erwartungen. Ein Pflichtsieg sei das, „aber im Pokal sollte man auch niemanden unterschätzen“. Deshalb sei es wichtig sich zu konzentrieren, um eine Runde weiter zu kommen.

Hoffmann-Debüt rückt näher

Und in der Meisterschaft? Da treffen die Düsterloh-Fußballer am Wochenende auf den SC Obersprockhövel. Momentan steht der Klub auf Platz eins der Tabelle – mit 13 Punkten. „Da gehen wir mit Respekt dran. Der SC hat auch schon im vergangenen Jahr eine hervorragende Runde gespielt. Die stehen nicht zu Unrecht da oben.“ Daher müssten die TuSler taktisch anders an das Spiel herangehen - aber darauf bereite man sich nach dem Pokalspiel vor. In diesem Spiel gibt übrigens Ex-Regionalligaspieler Robin Hoffmann vermutlich sein Debüt.

