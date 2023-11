Letztes Liga-Heimspiel des Jahres für Oesberns Frauen

Die Frauen des SV Oesbern um Athanasia Skoupra stehen in der Westfalenliga bereits vor ihrem letzten Heimspiel dieses Kalenderjahres.

Oesbern Concordia Flaesheim gastiert am Habicht-Sportplatz. SVÖ will zurück in die Erfolgsspur

Man mag es kaum glauben: Die Fußballerinnen des SV Oesbern stehen am Sonntag schon vor dem letzten Westfalenliga-Heimspiel des Jahres 2023. Um 15.15 Uhr hebt sich der Vorhang zur Partie gegen Concordia Flaesheim. Danach geht das Team von Robby Hanbücken noch zweimal in diesem Jahr auf Reisen. Mit der Partie gegen Fortuna Freudenberg wird die Hinrunde abgeschlossen. Zum Kehraus gibt es dann das erste Rückrundenspiel beim BSV Ostbevern.

Oesbern will negativen lauf beenden

Doch mit den restlichen Terminen des Jahres mag sich Oesberns Trainer Hanbücken erst gar nicht befassen. „Wir wollen erstmal zurück in die Erfolgsspur“, möchte er mit seinen Damen den negativen Lauf der vergangenen Wochen beenden. Wobei der Pädagoge keinen Grund sieht, den bisherigen Saisonverlauf infrage zu stellen. „Wir wissen, wo wir herkommen. Und die Ergebnisse der vergangenen Spiele haben uns keinesfalls überrascht“, macht Hanbücken deutlich.

Scheinbar hat es doch den ein oder anderen gegeben, der glaubte, dass der SVÖ mal eben durch die Liga rauscht. Robby Hanbücken lenkt dann den Blick auch schnell auf den aktuellen Gegner. „Das wird ein ganz enges Spiel werden. Wir dürfen Flaesheim nicht am Tabellenplatz festmachen“, so Hanbücken über die Damen vom Halterner See, die aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz stehen.

Personell sieht es am Habicht wieder etwas besser aus. Laura Salerno nach Bänderverletzung und Lotte Klüter nach Blinddarm-Operation sind wieder in den Kader zurückgekehrt. Es fehlt eigentlich nur ein erfolgreicher Abschied vom eigenen Heimpublikum.

