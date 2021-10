LG Menden: Bestleistungen für Bevin Asemota

Bevin Asemota (LG Menden) überzeugt beim Wettkampf in Lanstrop.

Menden. Die Nachwuchsathletin überzeugt beim Wettkampf in Dortmund.

Bei einer Mehrkampfveranstaltung im neuen Stadion des BV Teutonia Lanstrop (Dortmund) setzte Bevin Asemota, Nachwuchsleichtathletin der LG Menden, einen Glanzpunkt.

Im Hochsprung übersprang sie 1,32 Meter, im Weitsprung wurden 4,60 Meter für sie gemessen. Beides waren neue Bestleistungen für die Elfjährige.

Erst drei Wettkämpfe 2021

Im Sprint blieb sie mit 7,64 Sekunden nur sieben Hundertstel über ihrer Bestmarke und den Schlagball warf sie 22,00 Meter. Am Ende standen im Vierkampf 1642 Punkte als Ergebnis. Es war erst der dritte Wettkampf für Bevin in diesem Jahr und ihre Leistungen waren trotz der Trainingseinschränkungen durch Corona überragend.

Auch Jenna Pauline Jastrembski wusste in Dortmund-Lanstrop zu überzeugen und konnte insgesamt 1.317 Punkte erzielen. Ihre Einzelleistungen: 8,49 Sekunden über 50 Meter, 1,05 Meter im Hochsprung, 3,58 Meter im Weitsprung und ihre Leistung von 29,00 Meter im Schlagball waren für sie Saisonbestleistung. In einer weiteren Mail schicke in ein weiteres Bild von Bevin Asemota, die sie mit ihrer Siegeshöhe im Hochsprung zeigt.

