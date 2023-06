LG Menden: Talent (13) bricht 28 Jahre alten Kreisrekord

Menden. Bevin Asemota schafft bei den Kreismeisterschaften im Weitsprung eine Weite von 5,48 Meter. Damit übertrumpft sie sogar Jutta Freisen.

Im Rahmen der Kreismeisterschaften der Leichtathletik beim SC Hennen brach in den frühen Nachmittagsstunden bei der LG Menden beim Weitsprung großer Jubel aus: 5,48 Meter wurden für die erst 13-jährige Bevin Asemota gemessen. Es war nicht nur für Bevin Asemota eine neue Bestleistung, sondern auch ein neuer Kreisrekord, der seit dem Jahr 1995 von Jutta Freisen (heute Krämer, damals auch LG Menden) mit der Weite von 5,45 Meter gehalten wurde. Bevin Asemota platziert sich damit in der Deutschen Bestenliste der Jugend U14 auf dem zweiten Platz und gewann in Iserlohn fünf Titel.

