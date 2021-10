LG Menden überzeugt bei Wettkampf in Deilinghofen

Menden. Die Nachwuchs-Leichathleten der LG Menden waren bei einem Wettkampf in Delinghofen am Start. Dabei holten sie mehrere Top-Platzierungen.

Beim letzten Stadionwettkampf der Leichtathleten konnten die jugendlichen Athleten der LG Menden gute Leistungen im Felsenmeerstadion in Hemer-Deilinghofen erzielen. Für alle war es der erste Mehrkampf in diesem Jahr nach der langen Corona-Pause. Dabei sprangen viele persönliche Bestleistungen und mehrere gute Platzierungen heraus.





Den Dreikampf der weiblichen Jugend U20 beendete die Speerwurfspezialistin Sarah Zander mit 1267 Punkte auf Platz 1. Franziska Holterhöfer gewann ihren Dreikampf bei der weiblichen Jugend U16 in der Altersklasse M14 und überzeugte mit ihrer Bestzeit von 13,78 Sekunden. 4,57 Meter im Weitsprung und 5,07 Meter im Kugelstoßen waren die weiteren Ergebnisse. Am Ende standen 1241 Punkte in der Ergebnisliste. Bei den der U14-Mädchen zeigte Laura Hedt in allen Disziplinen gute Leistungen 1129 Punkte kamen bei ihr zusammen. Finn Lanfermann (M13) lief die 75 Meter in 11,34 Sekunden, 3,83 Meter wurden im Weitsprung gemessen und im Ballwurf erreichte er 28,00 Meter. Seine Gesamtpunktzahl war 1016 Punkte, womit er seine Leistung aus dem letzten Jahr um über 100 Punkte steigern konnte. Devid Preuß (M12) konnte sich auf eine Steigerung im Dreikampf freuen. 999 Punkte sammelte er und siegte damit in seiner Altersklasse. 75 Meter sprintete er in 11,41 Sekunden, freute sich über 3,90 Meter im Weitsprung und im Ballwurf wurden 25,50 Meter gemessen.

Paulina Mainka siegt

Paulina Mainka (W12) bleibt trotz verletzungsbedingtem Trainingsausfall im Sommer überragend. Mit neuer Bestleistung von 1.321 Punkten gewann sie überlegen ihren Wettkampf. Es gab in allen Disziplinen neue Bestleistungen: Im 75 Meter-Sprint kam sie nach 10,81 Sekunden ins Ziel, im Weitsprung kam sie auf 4,55 Meter und im Ballwurf kam sie auf 28,50 Meter. Bei den Kindern M11 wurde Till Finger Zweiter mit 966 Punkten.

Bei den Jüngsten (Kinder U10) trotzten drei Jungen und drei Mädchen den Wetterbedingungen. Fritz Gantenbrink wurde bei den 9-Jährigen Vierter mit 597 Punkten (Bestleistung über 50 Meter in 9,35 Sekunden, 3,03 Meter im Weitsprung, 15,50 Meter im Schlagballwurf). Sein Vereinskamerad Tim Becker wurde knapp dahinter Fünfter mit 579 Punkten. Jonathan Jankowski kam bei den Achtjährigen auf 411 Punkte und wurde Vierter.Laura Dröscher gewann mit insgesamt 855 Punkten bei den achtjährigen Mädchen und konnte vor allem im 50-Meter-Lauf mit neuer Bestleistung von 8,85 Sekunden überzeugen. 3,04 Meter sprang sie weit und 17,00 Meter war ihre Weite im Schlagball. Johanna Klinner wurde Zweite mit 602 Punkten.