LG Menden verärgert über Umgang mit junger Athletin

Dortmund/Menden Bevin Asemota ist bei den westfälischen Hallenmeisterschaften in einer höheren Altersklasse gemeldet. Doch der Start wird ihr untersagt.

Die LG Menden versteht die Welt nicht mehr: Bei den westfälischen Hallenmeisterschaften in Dortmund überzeugte LG-Talent Bevin Asemota wieder einmal und zeigte ihre starke Form. Doch der Einspruch eines Trainers sorgte dafür, dass ihre Leistung nicht anerkannt wurde.

Eigentlich war im Vorfeld alles klar. Die junge Mendenerin sollte in ihrer Altersklasse W14 im Sprint über die 60 Meter und in der höheren Altersklasse W15 im Dreisprung starten. „Das ist laut der Wettkampfordnung des Deutschen Leichtathletikverbandes auch problemlos möglich“, erklärt LG-Geschäftsführerin Christina Geiseler. So wurde die Meldung auch angenommen und die Schülerin in der Teilnehmerliste geführt. Bis zum Wettkampfstart. „Da hat sich ein anderer Trainer darüber beschwert, dass Bevin der höheren Wettkampfklasse startet und das Wettkampfgericht hat ihm recht gegeben“, fasst Geiseler, die selbst vor Ort war, die Geschehnisse zusammen. Begründet wurde der Ausschluss mit einer Entscheidung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW), der als Ausrichter der westfälischen Meisterschaften agierte. „Angeblich habe der FLVW entschieden, dass in dem Fall von Bevin ein Start in der höheren Altersklasse nicht mehr möglich sei. Diese Entscheidung wurde aber vom FLVW getroffen und ist nie öffentlich gemacht worden. Das hat uns sehr geärgert“, betont Christina Geiseler die merkwürdige Begründung des Ausrichters.

Am Ende durfte Bevin Asemota zwar starten, aber außer Konkurrenz. In der höheren Altersklasse zeigte sie dann, warum der Trainer der Konkurrenz wohl wirklich Einspruch eingelegt hat: Die Mendenerin hatte mit ihrem besten Versuch einen Vorsprung von 49 Zentimetern gegenüber der späteren Siegerin. „Es ist ein Unding, dass sie den Wettkampf so überlegen gewonnen hat, aber dafür keine Anerkennung bekommen hat“, ärgert sich Christina Geiseler. Die LG lässt den Fall nicht auf sich beruhen. „Unser Sportwart Udo Feldmann ist weiter unterwegs und versucht mit dem Verband zu reden“, verrät die Geschäftsführerin.

Bevin Asemota durfte im Dreisprung nur außer Konkurrenz starten. . Foto: Christina Geiseler / Menden

Bedauerlich ist der Fall aus LG-Sicht zweifellos. „Bevin wird 14 Jahre alt und zeigt wirklich sehr gute Leistungen. Sie läuft schnell, springt hoch und weit und ist auch im Kugelstoßen gut. Einzig die langen Strecken liegen ihr nicht so, aber das ist ja nicht schlimm. Wir sind aber noch sehr vorsichtig mit ihr, weil man immer ihr Alter bedenken muss. Sie ist noch nicht ausgewachsen und auch wenn die Pubertät mal einsetzt, kann noch viel passieren. Sie ist ein tolles Mädchen, ich kenne sie, seitdem sie bei der LG angefangen hat. Deshalb tut es mir auch besonders leid, dass sie für ihre Leistung nicht belohnt wurde“, redet Christina Geiseler Klartext.

Mit 18 Sportlern in Dortmund

Bereits am kommenden Wochenende ist die LG wieder mit einer Abordnung in Dortmund. Dort gehen die westfälischen Hallenmeisterschaften in die nächste Runde. Dieses Mal mit 18 Sportlerinnen und Sportlern aus der Hönnestadt.

Das Training läuft - trotz der schwierigen Umstände durch den Umbau des Huckenohlstadions - sehr gut. „Wir sind sehr froh, dass wir so ein gutes Verhältnis zum VfL Fröndenberg haben. Wir trainieren mit denen gemeinsam, was den Kindern großen Spaß macht. Die kennen sich untereinander, sodass das überhaupt kein Problem ist“, freut sich Christina Geiseler über das gute Verhältnis zum Nachbarverein.

