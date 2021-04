Liveticker: Verkündet der FLVW das Saison-Aus?

FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski (links, hier mit dem Vorsitzenden des Verbandsfußballausschusses Reinhold Spohn) spricht am Montag über die weiteren Pläne.

Südwestfalen. Annullierung oder durchhalten? Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen spricht ab 14.30 Uhr über die Entwicklungen. Wir sind live dabei.

War es das jetzt endgültig für die Fußballsaison in Westfalen? Durch die Corona-Notbremse und das neue Bundesgesetz rückt die Rückkehr der Fußballer in weite Ferne. Aus diesem Grund hat der Fußball- und Leichtathletikverband zu einer virtuellen Pressekonferenz eingeladen. Dort werden unter anderem FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski und der Vize-Präsident Amateurfußball Manfred Schnieders Stellung nehmen. Wir informieren in unserem Liveticker über die Entwicklungen.

12.01 Uhr: Dass fast alle Ligen die 50 Prozent nicht mehr erreichen können, haben wir bereits vor einigen Wochen unter anderem in Olpe,Schwelm und Neheim berichtet.

12.01 Uhr:So lief die letzte Konferenz des FLVW ab.

12 Uhr: Willkommen zu unserem Liveticker! Hier gibt es ab 14.30 Uhr alles zur Pressekonferenz des Verbandes.