Lösung für Bolzplatz gefunden

Menden An der Kaplan-Wiesemann-Straße bleibt der Platz an bekannter Stelle. Ein Lärmschutzgutachten verhindert alternative Pläne.

Der Bolzplatz bleibt: Seit Jahren hat den Sportausschuss der Stadt Menden die Frage um die Zukunft des Bolzplatzes an der Kaplan-Wiesemann-Straße beschäftigt, nun ist endlich ein Konsens zustande gekommen.

Das große Gelände sollte bekanntlich zu einem Sportzentrum mit verschiedenen Angeboten umfunktioniert werden. Verschiedene Pläne wurden erstellt, die dem Gelände einen neuen Anstrich geben sollten, jeweils mit einem verkleinerten Bolzplatz, der an verschiedenen Stellen angelegt wurde. Doch ein Lärmschutzgutachten machte die Pläne zunichte. So können einige der angedachten Elemente nicht integriert werden. Am Ende bleibt nur noch der Bolzplatz. Der darf bleiben, weil sich die Verwaltung auf den Altanlagen-Bonus berufen kann, der für Anlagen gilt, die vor dem 18. Juli 1991 erbaut wurden, was im Fall des Bolzplatzes zutrifft. Die bestehende Boule-Anlage soll überarbeitet werden. Hierfür wird das Sportamt Rücksprache mit den Nutzerinnen und Nutzern der Anlage halten, um deren Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Lärmschutzgutachten sorgt für Probleme

Nun hat das Planungsbüro auf Basis des Lärmschutzgutachtens eine neue Gestaltung vorgelegt. In dieser Planung verbleibt der Bolzplatz in der vorhandenen Größe von 1600 Quadratmetern an der bisherigen Position. Der Rasenbelag wird überarbeitet, bleibt aber ein Naturrasen. „Für die Neuerrichtung eines Kunstrasenplatzes müssten mit Nettokosten in Höhe von 100 Euro pro Quadratmeter gerechnet werden“, gibt Sportamtsleiter Uli Menge in der Beschlussvorlage zu Bedenken, dass der Bau einer Kunstrasendecke mit erheblichen Kosten verbunden wäre.

Wir sollten auf den Zaun verzichten, die Verletzungsgefahr ist an der Stelle zu groß. Markus Kisler, Ausschussmitglied der Grünen

Die Tore werden aufgearbeitet und mit neuen Netzen versehen, ein kleiner Zaun sollte für die nötige Abgrenzung des Bolzplatzes zum restlichen Gelände sorgen. „Ich würde überlegen, ob wir nicht auf den Zaun verzichten sollten. Die Verletzungsgefahr ist an dieser Stelle doch sehr groß“, erklärt Sportausschuss-Mitglied Markus Kisler von den Grünen. Ein Vorschlag, auf den sich die anderen Parteien eingelassen haben.

Realschule kann sich Nutzung vorstellen

Der Zugang wird über einen „Haupteingang“ an der Kaplan-Wiesemann-Straße möglich sein, der entsprechend gekennzeichnet werden soll. Neu geschaffen werden Fahrradstellplätze und ein Aufenthaltsbereich.

Die Realschule hat signalisiert, dass sie das Gelände zukünftig auch für den Sportunterricht für Fußball oder Fitness nutzen möchten. „Da der Bolzplatz nicht zum Schulgelände gehört, ist beispielsweise eine Nutzung des Geländes während der Pausenzeiten nicht möglich“, betont Uli Menge. Aber nicht nur für den Sportunterricht, auch aus Brandschutzgründen ist das Gelände relevant. Da sich dort der Sammelplatz der Schule befindet. Um besser zugänglich zu sein, soll bei der Gestaltung des Haupteingangs berücksichtigt werden, dass der Platz auch als Sammelstelle genutzt wird. Geplant ist ein Zugang an der Kreuzung Kaplan-Wiesemann-Straße und Joseph-Beierle-Straße. Ansonsten hat die Schule keine Wünsche geäußert, was die Ausstattung des Geländes mit weiteren Sportangeboten angeht.

Geschlossen wird der Eingang an der Joseph-Beierle-Straße, da dieser nicht barrierefrei ist. „Die Überplanungen sollen auf dieser Grundlage nun zügig umgesetzt werden“, verspricht Uli Menge.

Nächster Ausschuss im Januar Die nächste Sitzung des Sportausschusses findet am Dienstag, 16. Januar, im Ratssaal statt. In dieser Sitzung geht es jedoch nur um die anstehende Sportlerehrung der Stadt Menden „Best of Sports“. Die nächste reguläre Sitzung des Ausschusses findet am Donnerstag, 15. Februar, ab 17 Uhr statt.

