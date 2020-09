Termin korrigiert: Balve Optimum vom 3. bis 6. Juni 2021

Zieht auch im Jahr 2021 die Blicke der Reitsport-Fans auf sich: Das Schloss Wocklum in Balve.

Die Würfel sind gefallen: Der Termin für das Longines Balve Optimum 2021 steht fest. Schloss Wocklum steht vier Tage im Blickpunkt.

Rolle rückwärts bei der Terminplanung. Das Longines Balve Optimum wird im Jahr 2021 von Donnerstag, 3. Juni, bis Sonntag, 6. Juni, am Schloss Wocklum ausgetragen. Das teilte Dagmar Lühn von „Together Partners“ offiziell in einer korrigierten Fassung mit. In einer ersten Mitteilung von ihr hieß es, dass das Longines Balve Optimum vom 10. bis 16. Juni 2021 ausgetragen werde. „Wir entschuldigen uns für die entstandene Verwirrung“, führte Dagmar Lühn abschließend aus.