Marathonclub Menden freut sich auf fast 140 Triathleten

Natascha Keßeler (Marathon-Club Menden) im vergangenen Jahr auf der Radstrecke in der Waldemei.

Menden. Die letzte große Veranstaltung des MCM in diesem Jahr verspricht wieder spannende Duelle auf den Lauf- und Radstrecken in der Waldemei.

Nach dem Josef-Kaderhandt-Waldlauf am letzten Wochenende freut sich der Marathon-Club Menden gemeinsam mit den Verantwortlichen es Bürgerbades Leitmecke am Samstag auf fast 140 Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der 27. Auflage des Cross-Triathlons.

„Wir werden bei dieser nahezu doppelt so hohen Teilnehmerzahl besonders auf den Rad- und Laufstrecken in der Waldemei herausfordernden und leistungsstarken Sport erleben. Das reicht von den Jüngsten im Junior-Cross (acht Teilnehmer), den für Einsteiger in den Triathlon Sport neu eingeführten Jedermann-Cross (zwölf Teilnehmer), den Starterinnen und Startern der Kurzdistanz (50 Teilnehmer) bis hin zur Sprintdistanz als Einzelwettbewerb (55 Teilnehmer) als Staffelwettbewerb (11 Teilnehmer)“, erklärt Hans-Jürgen Kasselmann, Vorsitzender des MCM.

Startschuss fällt um 9 Uhr

Der erste Start erfolgt um 9 Uhr auf den Bahnen der Leitmecke gleich mit der wesentlichen Neuerung des Wettbewerbs, dem Jedermann-Cross. „Wir wollten auch Einsteigern die Möglichkeit zum Austesten geben. Die Meldezahlen sind noch ausbaufähig. Ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Die ersten Anfragen nach einem Triathlon-Training im Verein hat das bereits ausgelöst“, verrät Kasselmann.

Wer zuschauen will kann das am besten im Bürgerbad Leitmecke tun, da die Strecken für das Radfahren und Laufen auf den angelegten Rundkursen in der Waldemei, immer wieder durch das Bürgerbad führen. Das Schwimmen findet im Becken unter der Aufsicht des Leitmecke-Teams statt.

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Die schönsten Impressionen des MCM-Waldlaufs Unser Fotograf Dietmar Reker hat die schönsten Fotos eingefangen. Foto: Dietmar Reker

Katrin Harnischmacher Favoritin

Favoriten auf der Kurzdistanz sind Jonathon Trebst (SSF Bonn) und Ronja Steiling (SSF Bonn).

Auf der Sprintdistanz wird Vorjahressiegerin und frisch gebackene NRW-Vizemeisterin Katrin Harnischmacher (MCM) favorisiert. Bei den Männern muss sich Titelverteidiger Tobias Weingarten (Bieber Lendringsen) gegen starke Konkurrenz vom MCM wehren, unter anderem Ralf Weier (AK-Weltmeisterschaft auf Platz 6 und bei der Deutschen Meisterschaft auf Platz 3), sowie Johannes Franke.

Der MCM geht mit insgesamt 25 Triathleten und Triathletinnen an den Start. Gleichzeitig wird die Veranstaltung von mehr als 80 Helfern getragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden