Marko Friedrich macht den Sieg perfekt

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters gewinnen auch das dritte Spiel in dieser Saison gegen die Kölner Haie.

Es spielen sich Dramen ab, wenn die Iserlohn Roosters und die Kölner Haie aufeinandertreffen. Dieses gestern Abend ausgetragene dritte Duell zwischen den beiden West-Rivalen brauchte zwar einen langen Anlauf, bis es das Niveau der vorangegangenen Partien erreichte, aber am Ende war es wie immer in dieser Saison: Iserlohn jubelte mit einem Tor Vorsprung.





Eishockey, DEL: Iserlohn Roosters - Kölner Haie 3:2 (0:0, 2:1, 0:1). Was die Spannung anging, hielt die Partie das, was man sich von ihr versprechen durfte. Naturgemäß hatte es das Schlussdrittel besonders in sich. In das gingen die Roosters mit einer 2:1-Führung, die sie tapfer verteidigten. Immerhin bliesen die Haie schon eine Viertelstunde vor Spielende zur Schlussoffensive. Es war die Phase, in der Janick Schwendener zeigte, was für ein starker Torwart er ist. Dreimal innerhalb weniger Sekunden parierte er Schüsse aus kurzer Distanz. Dass er doch noch einmal bezwungen wurde, und die Verlängerung herhalten musste, ändert nichts daran, dass die Roosters für die Haie allmählich zu einem Alptraum werden. Eine ganz feine Geschichte ist es dagegen, dass Marko Friedrich in der Overtime das 3:2 erzielte.

In der ersten haben Stunde glänzten nur die Verteidiger

Nach diesem Schlagabtausch sah es zunächst nicht aus. Am ersten Drittel hatten eigentlich nur diejenigen ihren Spaß, die starke Verteidigungsreihen sehen wollten. 7:13 Torschüsse aus Iserlohner Sicht wies die Bilanz nach 20 Minuten aus, echte Hochkaräter waren nicht darunter. Das wiederum sprach für die Roosters, die sogar zwei Minuten in Unterzahl überstanden, ohne dass die Null ernsthaft in Gefahr geriet.

Janick Schwendener hielt sie fest, und das war eigentlich so nicht vorgesehen. Jason O’Leary musste am Freitagnachmittag noch umdisponieren, weil Stammgoalie Andreas Jenike „kurzfristig privat verhindert“ war, wie die Roosters auf Nachfrage mitteilten. Schwendener machte seine Sache sehr ordentlich, insbesondere wenn er den Spielaufbau einleitete. Vorne gaben der wieder genesene Alex Grenier, Philip Riefers und der vor Spielbeginn als „Spieler des Monats Januar“ geehrte Taro Jentzsch die im Ansatz gefährlichsten Schüsse ab. Aber warum sollte nicht auch mal ein 0:0 als Teilerfolg betrachtet werden? Immerhin kassiert Iserlohn nach den Krefeld Pinguinen die zweitmeisten Gegentore.

Das erhoffte Spektakel, ließ dagegen auch im zweiten Drittel auf sich warten. Einen Gang höher schalteten die Teams erst nach etwa 25 Minuten, nachdem Kölns Michael Zalewski die größte Chance des bisherigen Spiels hatte. Zentral und freistehend erreichte ihn die Scheibe, die er aber auch nicht im Roosters-Tor unterzubringen vermochte.

Und hätte Kölns Justin Pogge gegen Marko Friedrich nicht blitzschnell das kurze Eck zugemacht, wären die Roosters schon nach 29 Minuten in Führung gegangen. 120 Sekunden später war es dann aber soweit: Ryan Johnston und Joel Lowry, die beiden Nachzügler im Team von Jason O’Leary, waren maßgeblich am 1:0 durch Brody Sutter beteiligt, der in der Mitte alle Zeit der Welt hatte, um das linke untere Toreck anzuvisieren. Es lag auf der Hand, dass dieses Tor dem Spiel einen zusätzlichen Schub gab, denn Köln musste nun den Druck erhöhen. Acht Punkte betrug in der Blitztabelle der Rückstand auf die Roosters, die weiterhin den letzten zu vergebenen Playoff-Rang belegten. Das war dem Team von Uwe Krupp klar.

Den Auftrag auszugleichen erledigte dann Moritz Müller aus einer ähnlichen Position, aus der bereits Sutter traf. Die Roosters zeigten sich aber unbeeindruckt von diesem Rückschlag und antworteten in Person von Joey Whitney mit einem Tor des Willens. Der kleine Torjäger reagierte schneller als sein Gegenspieler darauf, dass Kölns Keeper Justin Pogge einen Schuss von Casey Bailey in die Mitte abwehrte. Um die entscheidenden Zentimeter zu erhaschen, schmiss sich Whitney mit dem Kopf voran in Richtung Tor, in dem dann auch die Scheibe zappelte. Dieser Treffer fiel nicht zufällig, den wollte er unbedingt erzielen.

Wieder waren die Haie an einer empfindlichen Stelle getroffen worden. Sie bissen sich dann ja auch vor dem Iserlohner Tor fest und witterten Morgenluft nach dem 2:2, das zwei Sekunden vor Ende des eigenen Powerplays fiel. In der zunächst ausgeglichenen Verlängerung mit Chancen auf beiden Seiten machte dann Marko Friedrich den Unterschied.