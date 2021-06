Markus Kisler: Jörg Roßkopf ist sein großes Vorbild

Menden. Tischtennisspieler Markus Kisler verrät im sechsten Teil der Serie „Mein Idol ist...“ wer ihn früher inspirierte. Dieser deutsche Crack ist es.

Vielen Mendenern ist Markus Kisler vor allem als Sportfunktionär bekannt. Als Vorsitzender des Mendener Stadtsportverbands, Mitglied der Grünen im Sportausschuss und Vorsitzender der TTG Menden kennt er sich im Mendener Sport gut aus. Doch auch als Tischtennisspieler ist der 45-Jährige aktiv. In unserer Serie „Mein Idol ist...“ verrät Kisler, wie er mit dem Tischtennissport angefangen hat und wer in seiner Jugend sein großes Vorbild war. Es ist ein deutscher Weltmeister, der auch heute noch als Bundestrainer fungiert.

Hallo Herr Kisler, wann und wie sind Sie zum Tischtennis gekommen?

Markus Kisler: Es ist schon eine ganze Weile her. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich zehn Jahre alt war, als ich mit Tischtennis angefangen habe. Ich habe zuvor zwei Jahre bei den Sportfreunden Hüingsen Fußball gespielt. Ich merkte aber schnell, dass Fußball nicht so gut zu mir passte. Danach habe ich mir eine neue Sportart gesucht. Tischtennis hatte ich schon häufiger hobbymäßig gespielt. Meine Eltern und ich haben geguckt, wo Tischtennis angeboten wurde. Und da war dann der TTC DJK Lendringsen der Verein, der infrage kam. Ich bin direkt zum Training gegangen und es hat mir auf Anhieb so gut gefallen, dass ich weiter machte und bis heute immer noch meinem Sport treu geblieben bin. Ich habe alle Jugendmannschaften in Lendringsen durchlaufen und habe dann bei den Herren gespielt. Irgendwann wurde dann die TTG Menden gegründet. Heute bin ich dort Vorsitzender und spiele noch für die siebte Mannschaft hin und wieder mal. Aber auch das ist in den vergangenen Jahren leider immer weniger geworden.

Im Tischtennissport gibt es ja auch einige Stars. Wie war das bei Ihnen in der Jugend? Gab es da wen, den sie besonders bewundert haben?

Ich glaube, Tischtennis unterscheidet sich ein bisschen von Fußball. Im Fußball hat man ja oft schon bevor man anfängt Vorbilder, die einen Jugendlichen erst dazu bewegen, in einen Verein einzutreten. Im Tischtennis und bei mir war das anders. Ich bin erst in den Verein eingetreten und habe geschaut, dass ich mich verbessere und dass mir der Sport Spaß macht. Erst nach und nach habe ich mich auch mit den Stars beschäftigt. Wenn ich aber wen nennen muss, dann ist es auf jeden Fall Jörg Roßkopf. Als er bei der WM 1989 in Dortmund mit Steffen Fetzner den Titel im Doppel holte, war das schon eine große Sache. Vor allem wenn man bedenkt, dass Dortmund nicht weit entfernt von meiner Heimatstadt Menden liegt. Ich habe die Spiele im Fernsehen verfolgt und war begeistert. Jörg Roßkopf ist zu meinem Vorbild geworden. Er hat den deutschen Tischtennissport ja auch über Jahrzehnte geprägt. Er ist mehrfach deutscher Meister geworden und ist heute Bundestrainer.

Was hat Ihnen an Jörg Roßkopf so gut gefallen?

Er ist einfach von seiner ganzen Art ein Vorbild gewesen. Er war jemand, der unglaublich motiviert gespielt hat und auch nicht irgendwie still an der Platte gestanden, sondern sich selbst angefeuert hat. Beim Zuschauen merkte ich einfach, dass dieser Mann unbedingt gewinnen und etwas erreichen will. Und das hat mich tatsächlich immer mitgerissen.

Gab es damals Dinge, die Sie sich von ihm abgeschaut haben?

Wenn man Tischtennis lernt, gibt es ja immer eine Vorstellung von der idealen Technik. Im Gegensatz zu mir ist Jörg Roßkopf Linkshänder. Aber wie bei vielen Topspielern auch, hatte Jörg Roßkopf nicht unbedingt immer die Idealtechnik. Wenn ich jetzt auf mich schaue, war das bei mir auch immer so. Ich habe zwar nie auf einem derart hohen Niveau gespielt, aber auch ich habe meine eigene Art, Tischtennis zu spielen. Und das ist etwas, was mich mit Jörg Roßkopf verbindet.

