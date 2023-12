Markus Koerdt aus Menden beendet den Spenden-Speed

Menden Ausdauersportler hat 60.000 Euro für Kinderdörfer in Chile erwandert und erlaufen. „Der Verrückte“ hat für Aufsehen gesorgt.

Wenn Markus Koerdt (51) am Start eines Sportwettbewerbs stand, dann ging es ihm in den vergangenen elf Jahren nie um eine Topzeit. Der Mann in seinem auffälligen Trikot wollte vor allem am Ziel ankommen, denn mit jedem Kilometer erhöhte er die Spendensumme, die an Kinderdörfer in Chile ging. „Ich bin der Spenden-Speed“, stellte er sich gerne vor. Sein wahrer Name war ihm weniger wichtig, das Projekt wollte er voranbringen.

Nach elf Jahren, in denen er bei unzähligen Lauf-, Marsch-, Triathlon- und Wanderveranstaltungen an den Start gegangen ist, ist der Erfolg unbestritten. 60.000 Euro an Spenden hat er hereingeholt, der anfangs vielleicht belächelte Sportler erfährt längst den Respekt, den er sich verdient. Und doch hat der Spenden-Speed nun ein Ende. Das kommt überraschend - und es liegt auch nicht komplett in den Händen des Platte Heiders. Der Freundeskreis Chile, über den die Spendengelder in das südamerikanische Land geflossen sind, hat sich aufgelöst. Letzte Hoffnungen, doch noch Nachfolger für die Vorstandsarbeit zu finden, haben sich zerschlagen.

Bei der Ehrung „Best of Sports“ wird Markus Koerdt (rechts) von WP-Redaktionsleiter Thomas Hagemann ausgezeichnet. Foto: Dietmar Reker

„Natürlich ist Wehmut dabei, aber das Ende ist jetzt da und ich werde im nächsten Jahr mal etwas herunterfahren“, sagt Markus Koerdt. Elf Jahre Spenden-Speed haben ihn geprägt. Und doch nimmt er sich zurück, als er beim Besuch in Hauenstein zu den Mitgliedern des Freundeskreises Chile spricht: „Hier geht für viele Ehrenamtliche von euch ein Lebenswerk zu Ende. Ich bin dankbar, elf Jahre ein Teil davon gewesen zu sein.“ Dankbarkeit ist es, die Markus Koerdt immer wieder betont, wenn er im Gespräch mit der WESTFALENPOST auf den Spenden-Speed zurückblickt. „Es ist wahnsinnig toll, dass die Menschen, die Unternehmen, die Förderer mir vertraut haben“, sagt er. In die Dankbarkeit mischt sich aber auch ein bisschen Stolz. Markus Koerdt hat etwas bewegt, hat viele Menschen auf die Not in Chile aufmerksam gemacht, hat mit seinen sportlich errungenen Spenden selbst geholfen und ist auch zu einem Vorbild geworden. Im Rahmen von „Best of Sports“ wurde Markus Koerdt noch im März 2023 als „Gesicht des Sports“ ausgezeichnet - eine besondere Anerkennung.

Laufen oder marschieren? Bei der Beantwortung dieser Frage zögert der 51-Jährige etwas und sagt dann: „Ich glaube, ich müsste mich für das Marschieren entscheiden.“ Dabei hat er auch ein Gespräch mit Joey Kelly im Kopf, den er persönlich getroffen und mit dem er über seinen Spenden-Speed gesprochen hat. „Dass du so etwas mit deiner Größe und dem Gewicht schaffst, ist erstaunlich“, habe Joey Kelly, selbst Ausdauersportler, gesagt und ihm Respekt gezollt. Tatsächlich ist Markus Koerdt keiner dieser kleinere, drahtigen Männer, wie sie bei Langstreckenläufen oft zu sehen sind. Im Gegenteil: Beim Lauf oder Marsch ist er zu sehen - auch wegen seiner gelben Shirts fällt er auf.

Begonnen hat Markus Koerdt mit dem Laufen schon früh. Als Siebenjähriger wurde er Mitglied beim VfL Platte Heide. „Ich bin über meinen Vater zum Laufsport gekommen“, sagt Koerdt und meint sich zu erinnern, damals einen Puma-Anzug in Blau und Orange getragen zu haben: „Die Schuhe waren damals so teuer, dass wir sie beim Schuster haben flicken lassen.“ Wie viele Schuhe er seitdem verschlissen hat, wie viele Laufshirts - der 51-Jährige kann es selbst nicht sagen. Was er aber weiß: Familie und Freunde haben ihn immer unterstützt. Markus Koerdt erinnert sich daran, dass er alleine von Winterberg nach Menden gelaufen ist - damals tobte die Corona-Pandemie. Eigentlich wollte er sich nur nach Winterberg bringen lassen und dann seinen Weg in die Heimat machen. An mehreren Stellen machten seine Eltern dann aber doch Station und versorgten ihren Filius mit Getränken und kleinen Stärkungen. Und sie machten ihm Mut, motivierten ihn. „Das tat dann doch gut“, sagt Markus Koerdt.

Auch bei den vielen Veranstaltungen, bei denen Markus Koerdt antrat, bekam er Unterstützung - durch Freunde und sogar andere Sportler, die nicht zuletzt über den Spenden-Speed auch zu Freunden wurden. Der Spenden-Speed wurde bei großen Lauf- und Marschveranstaltungen ein Begriff. In Deutschland, aber auch in den Niederlanden und Belgien. „De 4 Daagse“, eine viertägige Marschveranstaltung, die immer in Nimwegen beginnt, ist eines der Events, bei denen man Markus Koerdt kennt. „Es ist toll, wenn einem die Menschen zujubeln“, sagt der Platte Heider. Für 2024 hat er sich schon angemeldet. Keinen Spenden-Speed - das heißt nicht zugleich kein Sport. „Ich werde das aber etwas zurückfahren.“

Drei Läufe an einem Tag

Es gibt sicher Menschen, die das richtig finden. Vor allem die sich erinnern, dass Markus Koerdt einst in Menden antrat, um einen 30-Kilometer-Lauf zu absolvieren. Manchem fiel auf, dass er beim anschließenden Zehner gleich noch einmal an der Startlinie stand. Und nachdem er auch diese Strecke gemeistert hatte, gab er sich auch noch den abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf. „Der Verrückte“ war er. „Vielleicht habe ich es auch tatsächlich mal übertrieben, aber es ging mir ja um die Sache und um den Spenden-Speed“, sagt Markus Koerdt heute.

Der Spenden-Speed - es hätte ihn so nie gegeben, hätte Markus Koerdt nicht treue Unterstützer gefunden, allen voran das Schmuck-Unternehmen Lumani, das ihm zuerst zusagte, ihn bei seinen Aktivitäten zu unterstützen. Ein Euro für jeden Kilometer - das war das Motto. „Acht Jahre lang war das so“, weiß Markus Koerdt. In seiner Heimat stieg die Mendener Bank in das Projekt ein. Der Mendener wusste, was er an der Bank als Partner hat, und die wiederum unterstützte das soziale Engagement des Mendeners gerne - eben weil er Mendener ist. Später wurde auch noch Niels Schäfer mit seinem Transportunternehmen ein regelmäßiger Unterstützer.

„Es gibt weitere Menschen und Unternehmen, die mir geholfen haben, aber nicht genannt werden möchten. Auch denen bin ich natürlich dankbar“, sagt Markus Koerdt. Viele Personen oder Firmen nutzten die Chance, sich als „Sponsor of the day“ einzubringen, den Spenden-Speed also bei einzelnen Veranstaltungen zu unterstützen. „Jeder wusste, dass das Geld auch ankommt und hat mir vertraut“, sagt Markus Koerdt. Dass der Spenden-Speed mit dem Ende dieses Jahres Geschichte ist, hat sich zum Teil schon in Menden herumgesprochen. Natürlich könnte Koerdt nun für einen anderen Zweck laufen. „Das wäre aber dann nicht mehr der Spenden-Speed“, begründet der 51-Jährige das Projektende.

Wenn sich die Möglichkeit bietet, mit dann ehemaligen Mitgliedern des Freundeskreises Chile mal nach Südamerika zu fliegen, dann würde der Mendener das gerne tun. „Das war schon einmal geplant, aber dann brach die Corona-Pandemie aus und es war nicht möglich“, erzählt Markus Koerdt. Langeweile wird er auch ohne den Spenden-Speed ganz sicher nicht bekommen.

